Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків
2026-07-09    111

Українців попередили про можливий тривалий дефіцит ліків

Економіст Олексій Кущ заявив, що в Україні не очікується масового дефіциту товарів, однак окремі спеціалізовані ліки та товари можуть надовго зникати з продажу. Про це він сказав 5 вересня в ефірі проєкту «Новини.LIVE», закликавши людей із специфічними потребами завчасно подбати про запас необхідних препаратів.

За словами Куща, ризик насамперед стосується товарів, які мають вузьке призначення та потрібні окремим категоріям споживачів. Серед них він назвав спеціальні лікарські засоби, очні та серцеві краплі, препарати для пацієнтів із цукровим діабетом і судинними захворюваннями, а також деякі харчові добавки.

Економіст наголосив, що не прогнозує ситуації, за якої українці масово залишаться без продуктів або базових товарів. За його оцінкою, торговельні мережі шукатимуть можливості для імпорту та підтримання асортименту. Водночас вузькоспеціалізовані позиції можуть бути складнішими для оперативного заміщення у разі перебоїв із постачанням.

«Якщо ви користуєтесь якимись дефіцитними ліками чи товарами, у вас є специфічні потреби — цим запасайтеся», — заявив Кущ. Він пояснив свою рекомендацію саме ризиком тривалої відсутності окремих позицій, а не очікуванням загального товарного дефіциту.

Потенційні перебої з доступністю медикаментів мають особливе значення для людей, які постійно приймають призначені лікарем препарати. Заміна конкретного лікарського засобу на інший не завжди є автоматичною, оскільки вибір терапії залежить від діючої речовини, дозування, показань та стану пацієнта. Тому питання альтернативи препарату має вирішуватися з медичним фахівцем, а не самостійно.

У 2026 році держава вже вживала заходів для зниження ризиків перебоїв із постачанням критично важливих медичних товарів. У червні уряд повідомив про створення резерву окремих лікарських засобів і медичних виробів. Механізм має зменшити ризик переривання лікування пацієнтів у випадку проблем із постачанням.

Окремий напрям державної політики — програма «Доступні ліки». У 2026 році її перелік розширювався, зокрема за рахунок препаратів для лікування серцево-судинних захворювань і цукрового діабету. За даними Міністерства охорони здоров’я, програма охоплює понад 1000 торгових назв лікарських засобів і медичних виробів.

Ризики нестабільного постачання для фармацевтичного ринку вже виникали раніше. МОЗ повідомляло, що перебої з окремими онкологічними препаратами були пов’язані, зокрема, з порушенням логістики, проблемами моніторингу залишків, економічними чинниками та змінами розподілу потреб через переміщення населення. У лютому 2026 року Державний експертний центр МОЗ окремо проводив консультації з виробниками та дистриб’юторами щодо доступності критично важливих препаратів.

Для пацієнтів із хронічними захворюваннями питання наявності конкретних препаратів залишається пов’язаним не лише з роздрібним асортиментом аптек, а й із державними закупівлями, імпортом, логістикою та можливістю заміни торгової назви препарату на засіб з аналогічною діючою речовиною. Саме ці фактори визначатимуть, наскільки тривалими можуть бути перебої з окремими вузькоспеціалізованими товарами.

дефіцит ліків, доступні ліки, новини України, Олексій Кущ, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет
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