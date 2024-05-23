Українців обмежать у переказах грошей з картки на картку

Українців планують обмежити у переказах грошей з картки на картку – не більше 100 тис. гривень та 30 операцій на місяць. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

Рішення обґрунтовують протидією нелегальному гральному бізнесу.

“Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів з рахунків фізосіб у 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 протягом місяця”, – заявив Олійник.

Вхідні транзакції не обмежуватимуть.

При цьому банки зможуть “в ручному режимі” збільшувати ліміти за наявності “підстав і підтверджень”.

Нововведення планують запровадити, за словами Олійника, протягом місяця.

Також у НБУ допустили створення в майбутньому реєстру карток, які використовувалися для незаконної діяльності.