Українців можуть штрафувати на 5100 грн за оголошення на стовпах

В Україні за самовільне розміщення рекламних оголошень на стовпах, зупинках громадського транспорту, парканах та інших об’єктах благоустрою можуть накласти штраф до 5100 гривень. Про це повідомили фахівці системи безоплатної юридичної допомоги, зазначивши, що такі дії є порушенням вимог Закону України «Про рекламу» та місцевих правил благоустрою.

Йдеться про розклеювання паперових оголошень, афіш, рекламних листівок та інших інформаційних матеріалів у місцях, які не визначені органами місцевого самоврядування для розміщення реклами. Найчастіше такі оголошення з’являються на опорах освітлення, дорожніх знаках, електрошафах, фасадах будівель, зупинках громадського транспорту та інших елементах міської інфраструктури.

Юристи пояснюють, що законодавство розглядає подібні дії не лише як порушення правил розміщення реклами, а й як завдання шкоди благоустрою населених пунктів. Відповідальність за такі порушення передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та місцевими нормативними актами, які діють у громадах.

Розмір штрафу залежить від статусу порушника та обставин справи. Для громадян санкції можуть становити від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Якщо ж порушення пов’язане з підприємницькою діяльністю або здійснюється від імені компанії, сума стягнення може бути значно більшою. В окремих випадках максимальний розмір штрафу досягає 5100 гривень.

Крім фінансових санкцій, органи місцевої влади можуть вимагати усунення наслідків порушення. Це означає, що власник реклами або особа, яка її розмістила, може бути зобов’язана власним коштом демонтувати оголошення та привести об’єкт благоустрою до належного стану. Якщо вимога не виконується добровільно, демонтаж можуть провести комунальні служби з подальшим відшкодуванням витрат за рахунок порушника.

У багатьох українських містах боротьба з незаконною рекламою стала одним із напрямків роботи інспекцій з благоустрою. Причиною є значна кількість оголошень про оренду житла, працевлаштування, ремонтні послуги та інші комерційні пропозиції, які хаотично розміщуються на вулицях і псують зовнішній вигляд міського середовища.

Фахівці наголошують, що для законного розміщення реклами необхідно використовувати спеціально відведені інформаційні стенди, рекламні конструкції або інші місця, визначені місцевими правилами. У разі сумнівів щодо законності розміщення оголошення громадянам радять звертатися до органів місцевого самоврядування або профільних комунальних служб.

Посилення контролю за дотриманням правил благоустрою може призвести до збільшення кількості перевірок та адміністративних проваджень щодо порушників. Водночас місцева влада розраховує, що застосування штрафів сприятиме зменшенню кількості незаконної реклами та покращенню стану громадського простору в українських містах.