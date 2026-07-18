Українців можуть оштрафувати за самовільне висаджування дерев біля будинків
2026-18-07    151

Українців можуть оштрафувати за самовільне висаджування дерев біля будинків

Самовільне висаджування дерев і кущів на прибудинкових територіях може призвести до демонтажу насаджень, якщо роботи були виконані без погодження з балансоутримувачем або, в окремих випадках, органами місцевого самоврядування. Такий порядок передбачений чинними правилами утримання зелених насаджень та земельних ділянок, через що мешканцям багатоквартирних будинків рекомендують заздалегідь отримувати необхідні дозволи перед озелененням території.

Залежно від форми управління будинком погодження може надавати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційна організація або керуюча компанія, яка відповідає за утримання прибудинкової території. Якщо земельна ділянка перебуває у комунальній власності або має спеціальний статус, додатково може знадобитися погодження органу місцевого самоврядування чи іншого уповноваженого власника земельної ділянки.

Такі вимоги пояснюються тим, що зелені насадження є частиною благоустрою населених пунктів. Під час висаджування необхідно враховувати розташування інженерних мереж, підземних комунікацій, відстань до житлових будинків, доріг, тротуарів, дитячих майданчиків та інших об’єктів інфраструктури. Порушення цих норм може створювати ризики для експлуатації комунікацій або безпеки мешканців.

У разі встановлення факту самовільного озеленення відповідні насадження можуть бути визнані такими, що висаджені з порушенням встановленого порядку. У такому випадку балансоутримувач або власник земельної ділянки має право організувати їх демонтаж. Рішення ухвалюється залежно від статусу території та вимог місцевих правил благоустрою.

Водночас обов’язок щодо догляду за деревами, кущами та іншими зеленими насадженнями покладається на балансоутримувача території або власника земельної ділянки. Саме вони відповідають за санітарне обрізання, видалення аварійних дерев, полив, утримання газонів та виконання інших робіт із благоустрою відповідно до законодавства.

Питання озеленення прибудинкових територій регулюється Законом України «Про благоустрій населених пунктів», а також Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах. Ці документи визначають порядок створення, утримання та видалення зелених насаджень, а також розмежовують відповідальність між власниками земельних ділянок, балансоутримувачами та органами місцевої влади.

Експерти у сфері житлово-комунального господарства звертають увагу, що сам факт висаджування дерева не завжди є порушенням. Вирішальне значення має правовий статус земельної ділянки, на якій проводяться роботи, та наявність необхідних погоджень. Якщо територія належить до спільного майна співвласників будинку, рішення про благоустрій також може прийматися відповідно до статуту ОСББ або рішень загальних зборів.

Юристи рекомендують перед початком озеленення звернутися до балансоутримувача території, щоб уточнити порядок погодження та уникнути ситуацій, коли висаджені дерева або кущі доведеться прибирати. Такий підхід дозволяє врахувати містобудівні, екологічні та технічні вимоги, а також запобігти можливим конфліктам між мешканцями та організаціями, відповідальними за утримання прибудинкової території.

балансоутримувач, благоустрій, благоустрій території, висаджування дерев, дерева, ЖЕК, житловий будинок, житлово-комунальне господарство, Закон про благоустрій, зелені насадження, земельна ділянка, керуюча компанія, комунальна власність, кущі, місцева влада, озеленення, ОСББ, правила благоустрою, прибудинкова територія, утримання зелених насаджень
Останні новини
Українців можуть оштрафувати за самовільне висаджування дерев біля будинків

Українців можуть оштрафувати за самовільне висаджування дерев біля будинків
Самовільне висаджування дерев і кущів на прибудинкових територіях може призвести читать далее
18-07, 18:13
НБУ змінив правила ідентифікації клієнтів у банках

НБУ змінив правила ідентифікації клієнтів у банках
Національний банк України з 17 липня запровадив нові правила ідентифікації читать далее
18-07, 18:11
Ярослав Железняк: біографія та цікаві факти про народного депутата

Ярослав Железняк: біографія та цікаві факти про народного депутата
Ярослав Железняк — український політик, економіст і народний депутат Верховної читать далее
18-07, 17:43
Нардепи готують звернення до Зеленського щодо відставки Сирського

Нардепи готують звернення до Зеленського щодо відставки Сирського
У Верховній Раді розпочалося обговорення можливого звернення до президента Володимира читать далее
18-07, 17:40
Сергій Філімонов: біографія та цікаві факти про командира «Вовків Да Вінчі»

Сергій Філімонов: біографія та цікаві факти про командира «Вовків Да Вінчі»
Сергій Філімонов — український військовий, громадський діяч та командир батальйону читать далее
18-07, 11:52
«Одіссея» Нолана зібрала рекордні $17,6 млн на передпоказах

«Одіссея» Нолана зібрала рекордні $17,6 млн на передпоказах
Фільм Крістофера Нолана «Одіссея» зібрав $17,6 млн під час передпоказів читать далее
18-07, 11:42
Комо зміцнює статус центру виробництва шовку для люксової моди

Комо зміцнює статус центру виробництва шовку для люксової моди
Італійське місто Комо залишається одним із ключових центрів виробництва шовкових читать далее
18-07, 11:29
Принц Гаррі розповів про стан здоров’я онкохворого короля Карла III

Принц Гаррі розповів про стан здоров’я онкохворого короля Карла III
Принц Гаррі заявив, що король Великої Британії Карл III, який читать далее
18-07, 10:50
Дмитро Лубінець: біографія та цікаві факти про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

Дмитро Лубінець: біографія та цікаві факти про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
Дмитро Лубінець — український політик, юрист і державний діяч, який читать далее
18-07, 10:46
Ціни на дизель у США перевищили $5 через експортні обмеження РФ

Ціни на дизель у США перевищили $5 через експортні обмеження РФ
Середня ціна дизельного пального у США перевищила 5 доларів за читать далее
18-07, 10:44
Руслан Стефанчук: біографія та цікаві факти про голову Верховної Ради

Руслан Стефанчук: біографія та цікаві факти про голову Верховної Ради
Руслан Стефанчук — український політик, правознавець і державний діяч, який читать далее
18-07, 10:39
Сергій Собко: біографія та цікаві факти про начальника штабу 11-го армійського корпусу ЗСУ

Сергій Собко: біографія та цікаві факти про начальника штабу 11-го армійського корпусу ЗСУ
Сергій Собко — український військовий, бригадний генерал Збройних сил України, читать далее
18-07, 10:37
Кабмін і Зеленський провели масштабні кадрові призначення у силовому блоці та МЗС

Кабмін і Зеленський провели масштабні кадрові призначення у силовому блоці та МЗС
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Євгена Хмари тимчасово читать далее
17-07, 22:44
Сандра Аудірк стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Сандра Аудірк стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні
Сандра Аудірк призначена тимчасовою повіреною у справах США в Україні. читать далее
17-07, 19:30
Роберт «Мадяр» Бровді: біографія та цікаві факти про командувача Сил безпілотних систем

Роберт «Мадяр» Бровді: біографія та цікаві факти про командувача Сил безпілотних систем
Роберт Бровді, більш відомий за позивним «Мадяр», — український військовий, читать далее
17-07, 17:55
Ігор Оболенський: біографія та цікаві факти про командира бригади «Хартія»

Ігор Оболенський: біографія та цікаві факти про командира бригади «Хартія»
Ігор Оболенський — український військовий, офіцер та командир 13-ї бригади читать далее
17-07, 17:52
Денис Прокопенко (Редіс): біографія та цікаві факти про командира «Азова»

Денис Прокопенко (Редіс): біографія та цікаві факти про командира «Азова»
Денис Прокопенко — український військовий, офіцер Національної гвардії та один читать далее
17-07, 17:51
Андрій Білецький: біографія та цікаві факти про військового і громадського діяча

Андрій Білецький: біографія та цікаві факти про військового і громадського діяча
Андрій Білецький — український військовий, громадський і політичний діяч, який читать далее
17-07, 17:35
З 1 серпня змінять правила отримання житлових ваучерів для ВПО

З 1 серпня змінять правила отримання житлових ваучерів для ВПО
В Україні з 1 серпня зміняться умови надання житлових ваучерів читать далее
17-07, 17:32
Родини зниклих безвісти отримали право швидше оформити пенсію

Родини зниклих безвісти отримали право швидше оформити пенсію
В Україні члени сімей осіб, які зникли безвісти за особливих читать далее
17-07, 17:30
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026