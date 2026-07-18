Українців можуть оштрафувати за самовільне висаджування дерев біля будинків

Самовільне висаджування дерев і кущів на прибудинкових територіях може призвести до демонтажу насаджень, якщо роботи були виконані без погодження з балансоутримувачем або, в окремих випадках, органами місцевого самоврядування. Такий порядок передбачений чинними правилами утримання зелених насаджень та земельних ділянок, через що мешканцям багатоквартирних будинків рекомендують заздалегідь отримувати необхідні дозволи перед озелененням території.

Залежно від форми управління будинком погодження може надавати об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-експлуатаційна організація або керуюча компанія, яка відповідає за утримання прибудинкової території. Якщо земельна ділянка перебуває у комунальній власності або має спеціальний статус, додатково може знадобитися погодження органу місцевого самоврядування чи іншого уповноваженого власника земельної ділянки.

Такі вимоги пояснюються тим, що зелені насадження є частиною благоустрою населених пунктів. Під час висаджування необхідно враховувати розташування інженерних мереж, підземних комунікацій, відстань до житлових будинків, доріг, тротуарів, дитячих майданчиків та інших об’єктів інфраструктури. Порушення цих норм може створювати ризики для експлуатації комунікацій або безпеки мешканців.

У разі встановлення факту самовільного озеленення відповідні насадження можуть бути визнані такими, що висаджені з порушенням встановленого порядку. У такому випадку балансоутримувач або власник земельної ділянки має право організувати їх демонтаж. Рішення ухвалюється залежно від статусу території та вимог місцевих правил благоустрою.

Водночас обов’язок щодо догляду за деревами, кущами та іншими зеленими насадженнями покладається на балансоутримувача території або власника земельної ділянки. Саме вони відповідають за санітарне обрізання, видалення аварійних дерев, полив, утримання газонів та виконання інших робіт із благоустрою відповідно до законодавства.

Питання озеленення прибудинкових територій регулюється Законом України «Про благоустрій населених пунктів», а також Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах. Ці документи визначають порядок створення, утримання та видалення зелених насаджень, а також розмежовують відповідальність між власниками земельних ділянок, балансоутримувачами та органами місцевої влади.

Експерти у сфері житлово-комунального господарства звертають увагу, що сам факт висаджування дерева не завжди є порушенням. Вирішальне значення має правовий статус земельної ділянки, на якій проводяться роботи, та наявність необхідних погоджень. Якщо територія належить до спільного майна співвласників будинку, рішення про благоустрій також може прийматися відповідно до статуту ОСББ або рішень загальних зборів.

Юристи рекомендують перед початком озеленення звернутися до балансоутримувача території, щоб уточнити порядок погодження та уникнути ситуацій, коли висаджені дерева або кущі доведеться прибирати. Такий підхід дозволяє врахувати містобудівні, екологічні та технічні вимоги, а також запобігти можливим конфліктам між мешканцями та організаціями, відповідальними за утримання прибудинкової території.