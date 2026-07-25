Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році
2026-25-07    59

Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році

Українці з інвалідністю I та II груп, а також батьки дітей з інвалідністю у 2026 році можуть скористатися податковою соціальною пільгою за умови офіційного працевлаштування. Пільга застосовується до доходу у вигляді заробітної плати та дозволяє зменшити суму, з якої утримується податок на доходи фізичних осіб. Її розмір становить 2 496 грн, а для окремих категорій ветеранів з інвалідністю — 3 328 грн. Скористатися таким правом можна лише за дотримання встановлених законодавством умов.

Податкова соціальна пільга діє виключно щодо офіційної заробітної плати. Однією з головних умов є граничний розмір місячного доходу. У 2026 році право на застосування пільги мають працівники, якщо їхня офіційна зарплата не перевищує 4 660 грн на місяць. Якщо дохід є більшим, роботодавець не може застосовувати пільгу при нарахуванні податку.

Право на підвищений розмір податкової соціальної пільги мають особи з інвалідністю I та II груп, а також батьки, які утримують дитину з інвалідністю. Окрема норма передбачена для деяких категорій ветеранів з інвалідністю, для яких сума пільги у 2026 році становить 3 328 грн. Такі механізми спрямовані на часткове зменшення податкового навантаження для соціально вразливих категорій населення.

Для оформлення пільги автоматичного призначення не передбачено. Працівник повинен особисто звернутися до роботодавця із письмовою заявою про застосування податкової соціальної пільги. Разом із заявою необхідно надати документи, які підтверджують право на її отримання. Залежно від конкретної категорії це можуть бути документи про встановлення інвалідності або підтвердження статусу дитини з інвалідністю.

Після подання необхідних документів роботодавець застосовує податкову соціальну пільгу під час нарахування заробітної плати, якщо працівник відповідає всім установленим критеріям. Це дозволяє зменшити базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб, а відтак і суму самого податку, яка утримується із зарплати. Розмір фактичної економії залежить від нарахованого доходу та ставки оподаткування.

Податкова соціальна пільга не є окремою грошовою виплатою або компенсацією. Йдеться про спеціальний механізм оподаткування, який застосовується під час розрахунку заробітної плати. Саме тому вона доступна лише громадянам, які працюють офіційно та отримують дохід у вигляді заробітної плати. Для осіб, які не перебувають у трудових відносинах, цей інструмент не застосовується.

Умови надання податкової соціальної пільги визначаються податковим законодавством і передбачають підтвердження права на неї документами. У разі зміни обставин, які впливають на право користування пільгою, працівник повинен повідомити про це роботодавця. Це дає змогу правильно застосовувати податкові правила та уникнути необхідності подальшого перерахунку податку.

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