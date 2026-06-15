Українці в Німеччині зможуть претендувати на громадянство з 2027 року

Українці, які проживають у Німеччині з 2022 року, вже з весни 2027 року можуть отримати право подати документи на німецьке громадянство за умови виконання вимог законодавства щодо натуралізації. За інформацією, що з’явилася у ЗМІ, йдеться не про автоматичне набуття громадянства на підставі тимчасового захисту, а про можливість після переходу на інший тип дозволу на проживання.

Ключовою умовою залишається зміна правового статусу. Особи, які нині перебувають у ФРН за параграфом 24 Закону про перебування іноземців, що регулює тимчасовий захист для громадян України, повинні оформити інший вид посвідки на проживання. Це може бути дозвіл на проживання з метою працевлаштування, статус кваліфікованого спеціаліста або інша категорія, яка допускає подальшу натуралізацію.

Параграф 24 був запроваджений для надання швидкого захисту людям, які залишили Україну після початку повномасштабної війни. Він забезпечує право на легальне перебування, доступ до ринку праці, соціальних виплат, медичних послуг та освіти, однак сам по собі не створює прямої підстави для отримання громадянства Німеччини.

Останніми роками Німеччина переглянула правила натуралізації, скоротивши мінімальний строк легального проживання для окремих категорій іноземців за умови виконання визначених критеріїв. Серед них — наявність законних підстав для проживання, фінансова самостійність, інтеграція в німецьке суспільство, знання мови та дотримання конституційного ладу країни.

Для багатьох українців, які прибули до ФРН у 2022 році, саме весна 2027 року може стати першим періодом, коли накопичений строк проживання дозволить розглядати можливість подання заяви після зміни міграційного статусу. При цьому кожна справа розглядається індивідуально, а остаточне рішення залежить від відповідності заявника всім вимогам чинного законодавства.

Експерти з міграційного права звертають увагу, що перехід із тимчасового захисту на інший тип посвідки може вимагати підтвердження трудової діяльності, професійної кваліфікації або інших підстав, передбачених законодавством. Тому особам, які планують у майбутньому отримати німецьке громадянство, рекомендують заздалегідь оцінити власний статус і можливість його зміни.

Очікується, що питання натуралізації українців і надалі залишатиметься актуальним на тлі інтеграції великої кількості вимушених переселенців у німецьке суспільство. Водночас сам факт проживання за програмою тимчасового захисту не означає автоматичного набуття громадянства без виконання інших передбачених законом умов.