Українці в Німеччині зможуть обмінювати водійські права без іспитів

Із 18 серпня 2026 року громадяни України, які проживають у Німеччині, зможуть обмінювати українські водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила починають діяти після офіційного включення України до додатка 11 Положення Німеччини про водійські посвідчення. Відповідну постанову було опубліковано 17 серпня у Федеральному віснику законів Німеччини.

Спрощена процедура поширюється на більшість основних категорій транспортних засобів. Йдеться про категорії A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE. У додатку до німецького нормативного документа навпроти України в графах, які визначають необхідність складання теоретичного та практичного іспитів, зазначено позначку про їхню відсутність.

Нововведення стосується власників українських посвідчень, які мають офіційне місце проживання в Німеччині. Це означає, що претендент на отримання німецького документа повинен мати визначений міграційний статус і бути зареєстрованим у країні відповідно до чинного законодавства.

Окремі вимоги збережено для водіїв вантажного та пасажирського транспорту. Перед отриманням німецьких посвідчень категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE заявники повинні підтвердити медичну придатність, а також відповідність установленим вимогам щодо зору. Таким чином, процедура для професійних водіїв залишається частково регульованою навіть після скасування обов’язкових іспитів.

Постанова також передбачає механізм заміни українських посвідчень у разі їхньої втрати або викрадення. Для таких випадків запроваджується спеціальний код 99.01, який вноситиметься до документа, виданого німецькою стороною. Його дія буде обмежена періодом тимчасового захисту.

Ще одна особливість нових правил стосується категорії A1. У німецькій системі вона прирівнюватиметься до категорії AM. Це рішення визначає порядок керування транспортними засобами після обміну посвідчення та встановлює юридичну відповідність між українською та німецькою класифікацією.

Зміни можуть вплинути на сотні тисяч українців, які перебувають у Німеччині після початку повномасштабної війни. Для багатьох із них можливість швидкого отримання місцевого посвідчення є важливою умовою працевлаштування, професійної мобільності та використання автомобіля в повсякденному житті.

Німеччина залишається однією з країн Європейського Союзу, які прийняли найбільшу кількість громадян України в межах механізму тимчасового захисту. Саме цей статус став юридичною підставою для запровадження низки спеціальних процедур, пов’язаних із доступом до ринку праці, освіти, соціального забезпечення та адміністративних послуг.

Додаток 11 до німецького Положення про водійські посвідчення містить перелік держав, громадяни яких можуть обмінювати національні документи за спрощеною процедурою. Включення країни до цього переліку означає офіційне визнання еквівалентності системи підготовки водіїв або окремих категорій посвідчень. Для українських громадян це рішення може стати одним із наймасштабніших спрощень у сфері транспортного законодавства за весь період дії тимчасового захисту в Німеччині.