Українці у травні 2026 року суттєво збільшили попит на євро, тоді як обсяги купівлі долара впали до найнижчого рівня за останні десять місяців. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, аналізуючи ситуацію на валютному ринку України. За його даними, зростання інтересу до європейської валюти пов’язане з початком сезону відпусток, поїздками громадян до країн Європейського Союзу та поточною політикою Національного банку України щодо валютного ринку.

Згідно з оприлюдненими показниками, чиста купівля доларів населенням у травні становила 62,3 млн доларів. Це найнижчий показник за останні десять місяців. Водночас чиста купівля євро досягла 225 млн доларів в еквіваленті, що свідчить про помітну зміну настроїв серед українців щодо заощаджень та валютних операцій. Експерт зазначає, що дедалі більше громадян розглядають євро як інструмент для накопичення коштів та майбутніх витрат за кордоном.

Однією з причин зростання попиту став початок літнього туристичного сезону. Традиційно в цей період українці активніше купують європейську валюту для відпочинку, навчання та ділових поїздок у країни ЄС. Додатковим фактором стала інтеграція української економіки до європейського простору, внаслідок чого дедалі більше фінансових операцій, платежів та контрактів здійснюються саме в євро.

Аналітики також звертають увагу на роль Національного банку України. За словами Шевчишина, регулятор останніми роками демонструє більшу увагу до європейської валюти через значний обсяг фінансової допомоги від Європейського Союзу. Частина міжнародних грантів, кредитів та бюджетної підтримки надходить саме в євро, що поступово посилює значення цієї валюти для української економіки.

Статистика свідчить, що загалом долар поки що залишається основною валютою на готівковому ринку. На нього припадає 70,5% усіх валютних операцій населення. Частка євро становить близько 26%, тоді як на інші валюти, включно з польським злотим та румунським леєм, припадає лише 3,5% операцій. Проте тенденція останніх місяців демонструє поступове зміцнення позицій євро серед українських громадян.

З початку 2026 року населення купило готівкового євро на 1,48 млрд доларів більше, ніж продало. Аналогічний показник за доларом також становив 1,48 млрд доларів. Таким чином, європейська валюта практично зрівнялася з американською за обсягами чистого попиту. Для українського валютного ринку це стало одним із найпомітніших трендів року.

Подібна тенденція спостерігається не вперше. У березні цього року попит на євро серед населення досяг історичного максимуму. Тоді чиста купівля європейської валюти становила 482 млн доларів в еквіваленті, що перевищило навіть показники долара. Експерти пов’язували це зі зміцненням євро на світових ринках та зростанням його ролі в українській економіці.

Фінансисти прогнозують, що найближчими місяцями інтерес до євро залишатиметься високим. На валютний ринок впливатимуть туристичний сезон, обсяги фінансової допомоги від ЄС, ситуація на міжнародних ринках та курсова політика НБУ. За оцінками банкірів, у короткостроковій перспективі курс євро на готівковому ринку може перебувати в діапазоні 51–52,5 гривні за одиницю валюти, що збереже увагу населення до європейських активів та заощаджень.