Українці переключаються з банків на криптовалюту

Українці переходять у криптовалюту, скорочуючи банківські перекази, повідомляє Нацбанк.

Зазначається, що в Україну надходить все менше грошових переказів від приватних осіб. У січні-травні 2025 року загальний обсяг таких переказів зменшився з $4,1 млрд до $3,5 млрд у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, тобто на 15%. А порівняно з тими ж 5-ма місяцями 2023-го – на 27,3%.

Водночас завдяки посиленню фінмоніторингу та валютного нагляду, українці перестали активно знімати з карток готівку.

Те, що відбувається зараз, пояснюють двома факторами – релокацією (вивезення за кордон бізнесу і сімей) і переходом людей в криптовалюту. При цьому в банках чекають подальшого погіршення ситуації.