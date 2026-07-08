Борги за житлово-комунальні послуги дедалі частіше стають не лише фінансовою проблемою, а й потенційною загрозою для права власності. Після ухвалення у 2026 році закону №14005 процедура виконання судових рішень щодо стягнення заборгованості стала значно швидшою завдяки автоматизації виконавчого провадження та інтеграції державних реєстрів. Одночасно з’явилися перші резонансні випадки примусової реалізації квартир боржників. Найбільший суспільний резонанс викликала історія пенсіонера з Києва, квартиру якого продали після накопичення майже 875 тисяч гривень боргу. Хоча юристи наголошують, що сам факт прострочених комунальних платежів не означає автоматичної втрати житла, ризики для окремих категорій власників нерухомості дійсно зросли.

Як новий закон змінив механізм стягнення боргів

Закон №14005 не вводить нової підстави для вилучення квартир, однак суттєво прискорює виконання вже ухвалених судових рішень. Автоматизована система виконавчого провадження отримала ширший доступ до державних реєстрів, банківських установ та інформації про майно боржників.

Фактично після відкриття виконавчого провадження державний або приватний виконавець швидше встановлює наявність банківських рахунків, автомобілів, нерухомості та інших активів. Це скорочує час між судовим рішенням і реальним стягненням боргу.

Водночас юристи підкреслюють: конфіскація квартири можлива лише після рішення суду та у випадку, коли інших джерел для погашення заборгованості недостатньо. Спочатку стягнення звертається на кошти, доходи, пенсію, зарплату або інше майно.

Чому комунальні борги можуть стрімко зрости

Експерти називають найбільшою проблемою не самі тарифи, а механізм формування окремих нарахувань. Особливо це стосується квартир без індивідуальних лічильників.

У такому випадку споживання визначається не за фактичними показниками, а за нормативами. Крім того, закон дозволяє розподіляти між окремими квартирами так звані небаланси — різницю між загальним обсягом спожитих ресурсів і сумою показників квартирних лічильників. До небалансів можуть входити втрати через аварії, прориви мереж, витоки або технічні похибки.

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, саме такі механізми здатні призвести до появи “аномальних” платіжок, коли за короткий час борг збільшується на сотні тисяч гривень.

Додатковим фактором ризику є неповірені лічильники або несвоєчасна передача показників. Якщо прилад обліку не пройшов обов’язкову повірку, постачальник має право проводити нарахування так само, як і для квартири без лічильника.

Прецедент у Києві: як квартиру продали за комунальні борги

Одним із перших гучних випадків стала історія пенсіонера з Дарницького району Києва.

За словами експертів, житлово-будівельний кооператив домігся примусової реалізації його квартири після накопичення приблизно 875 тисяч гривень заборгованості. Значна частина цієї суми, за твердженням представників Спілки споживачів комунальних послуг, була сформована протягом останніх місяців через донарахування небалансів.

Квартира була реалізована на аукціоні приблизно за 1 млн гривень, після чого новий власник перепродав її майже за 1,8 млн гривень.

Юристи зазначають, що кожна така справа має індивідуальні обставини, однак цей випадок показав: за наявності судового рішення механізм примусового продажу житла реально працює.

Коли існує реальний ризик втратити квартиру

Самі по собі борги за комунальні послуги ще не означають втрати житла.

Продаж нерухомості застосовується як крайній захід після завершення судового процесу та виконавчого провадження. Закон також передбачає захист єдиного житла, якщо сума боргу не перевищує встановлений поріг.

Після останніх змін цей поріг становить 40 мінімальних заробітних плат. За нинішніх показників це приблизно 346 тисяч гривень.

При цьому комунальні підприємства можуть звертатися до суду значно раніше. На практиці позови нерідко подаються вже при заборгованості понад 10 тисяч гривень. Часто справи розглядаються у наказному провадженні без проведення судових засідань, тому власник квартири може дізнатися про рішення вже після його винесення.

Показник Що потрібно знати Поріг захисту єдиного житла 40 мінімальних зарплат (близько 346 тис. грн) Коли можуть подати до суду Практично при будь-якому боргу, часто від 10 тис. грн Чи можуть забрати квартиру одразу Ні, лише після рішення суду та виконавчого провадження Що стягують насамперед Банківські рахунки, зарплату, пенсію, інше майно Головний фактор ризику Великі або неправомірно нараховані борги

Як уникнути накопичення критичної заборгованості

Фахівці радять регулярно контролювати всі нарахування та не залишати без уваги навіть незначні зміни у платіжках.

Насамперед необхідно встановити та своєчасно повіряти квартирні лічильники, щомісяця передавати їх показники, перевіряти правильність рахунків і зберігати підтвердження оплат.

Якщо сума в платіжці різко зросла, варто одразу звернутися до постачальника із письмовою заявою про перевірку нарахувань. У разі відмови можна оскаржити дії постачальника через Держпродспоживслужбу, НКРЕКП або суд.

За наявності підтвердженого боргу закон дозволяє укласти договір реструктуризації, що дає можливість виплачувати заборгованість частинами та в окремих випадках поновити право на субсидію.

Роз’яснення

Чи можуть забрати квартиру лише через несплачену комуналку?

Ні. Спочатку має бути судове рішення, після чого відкривається виконавче провадження. Продаж квартири застосовується лише тоді, коли іншими способами погасити борг неможливо.

Чому навіть невеликі борги можуть швидко стати великими?

Причиною можуть бути донарахування небалансів, відсутність або неповірені лічильники, несвоєчасна передача показників чи накопичення заборгованості протягом кількох років.

Що робити при підозрі на неправильні нарахування?

Необхідно письмово звернутися до постачальника послуг із вимогою провести перерахунок. Якщо проблему не вирішено, можна звернутися до контролюючих органів або оскаржити нарахування в суді.

Висновок

Нові правила виконання судових рішень не зробили вилучення квартир автоматичним, але значно прискорили процедуру стягнення вже підтверджених боргів. Найбільший ризик виникає не через звичайні щомісячні платежі, а через тривале ігнорування заборгованості або різке збільшення сум унаслідок донарахувань. Регулярна перевірка платіжок, встановлення та повірка лічильників, своєчасне звернення за перерахунком і реструктуризацією залишаються основними інструментами, які дозволяють уникнути судових спорів, арешту майна та примусової реалізації нерухомості.