Українці можуть отримати понад 5 тисяч гривень допомоги: хто має право
2026-15-07    94

Українці можуть отримати понад 5 тисяч гривень допомоги: хто має право

У липні 2026 року в Україні продовжує діяти оновлена система базової соціальної допомоги, яка дозволяє окремим категоріям громадян отримувати щомісячні виплати понад 5 тисяч гривень. Розмір підтримки залежить від складу родини, сукупного доходу та майнового стану, а оформити допомогу можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або електронні державні сервіси.

Нова модель державної підтримки об’єднала кілька раніше окремих соціальних програм в одну комплексну виплату. Вона поширюється на малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і батьків, багатодітні родини, дітей, які не отримують аліментів, людей з інвалідністю, а також осіб, які не мають права на пенсію. Такий підхід має спростити процедуру отримання допомоги та скоротити кількість заяв, які необхідно подавати до різних державних установ.

Під час розрахунку використовується базова величина у розмірі 4500 гривень. Саме ця сума враховується для першого члена сім’ї, дітей віком до 18 років, а також осіб з інвалідністю І та ІІ груп. Для інших повнолітніх членів домогосподарства застосовується коефіцієнт 70%, що становить 3150 гривень на кожну особу.

Після визначення базового розміру підтримки від нього віднімається середньомісячний сукупний дохід родини за останні три місяці. Отримана різниця і визначає суму щомісячної державної допомоги. Наприклад, якщо сім’я складається з двох дорослих і однієї дитини, її розрахункова базова сума становить 12 150 гривень. За середньомісячного доходу у 7020 гривень така родина може претендувати на державну виплату у розмірі 5130 гривень щомісяця.

Водночас законодавство передбачає низку умов, за яких допомогу можуть не призначити. Зокрема, право на виплату можуть втратити сім’ї, де працездатні члени понад три місяці не працюють, не проходять військову службу, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю та не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Винятки застосовуються лише у випадках, прямо визначених законодавством.

Під час ухвалення рішення також оцінюється майновий стан заявників. Причиною відмови можуть стати значні фінансові активи або великі покупки на суму понад 100 тисяч гривень, якщо вони не були пов’язані з оплатою лікування, навчання чи житлово-комунальних послуг. Крім цього, враховується наявність другого житла або більше одного автомобіля віком до 15 років, якщо для конкретної ситуації не передбачено законодавчих винятків.

Подати документи на отримання базової соціальної допомоги можна одразу кількома способами. Заяви приймають сервісні центри Пенсійного фонду України, центри надання адміністративних послуг, уповноважені представники органів місцевого самоврядування. Крім того, оформлення доступне через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду та застосунок «Дія». Після перевірки документів, складу сім’ї, доходів і майнового стану ухвалюється рішення про призначення допомоги та визначається її остаточний розмір.

Оновлення системи соціальної підтримки стало частиною реформи, спрямованої на адресний розподіл державних коштів. Влада розраховує, що єдина комплексна допомога дозволить швидше надавати підтримку тим громадянам, які найбільше її потребують, а також зробить механізм призначення соціальних виплат більш прозорим і зрозумілим.

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