Україна заборонить імпорт агропродукції з Польщі?

Українська влада розглядає варіанти заборони імпорту агропродукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону, йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається, що це можуть бути обмеження або заборона на ввезення польських молочних продуктів і фруктів.

“Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати”, – сказав у коментарі виданню міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

За його словами, рішення може бути ухвалене протягом двох тижнів. Надавати більше деталей Сольський відмовився. “Це тонка тема, поки коментувати нічого”, – зазначив міністр.