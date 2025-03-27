Україна заборгувала пенсіонерам 79 млрд грн

Заборгованість держави за програними судовими рішеннями щодо пенсій сягнула 79,8 млрд грн, заявила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак.

Борг стосується переважно виплат заднім числом, коли пенсіонери отримували менші суми.

Більшість судових рішень ухвалено у справах «спецпенсіонерів» — колишніх військових, працівників правоохоронних органів, прокурорів, суддів та інших категорій, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Розмір цієї заборгованості зростає з року в рік, оскільки збільшується загальна кількість програних державою справ проти пенсіонерів.

Уряд намагається зменшити навантаження на бюджет, яке створюють нові рішення судів. Проте, ці ініціативи держави також зазнають оскарження.