Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС

Україна станом на червень 2026 року виконала близько 15% реформ, необхідних для просування на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на європейських чиновників, які оцінюють виконання узгодженого наприкінці 2025 року плану реформ. За даними співрозмовників видання, йдеться про пакет із десяти ключових напрямків, виконання яких Київ взяв на себе в рамках переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

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Зазначається, що так званий план Качки-Кос передбачає проведення низки інституційних та антикорупційних змін. Серед пріоритетів документа називаються посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також ухвалення нової державної антикорупційної стратегії. Саме ці напрямки в Брюсселі вважають одними з ключових індикаторів готовності країни до подальшого зближення з європейськими інституціями.

За інформацією The Guardian, європейські посадовці вважають нинішні темпи реалізації реформ недостатніми для швидкого просування переговорного процесу. Водночас вони не виключають можливості завершення технічної частини переговорів про вступ протягом чотирьох років. Такий сценарій, за їхньою оцінкою, можливий за умови наявності політичної волі та прискорення виконання взятих на себе зобов’язань.

Переговори про вступ України до Європейського Союзу офіційно розпочалися після рішення Європейської ради про відкриття переговорної рамки. Процедура передбачає поступове узгодження українського законодавства з правом ЄС у десятках сфер, включаючи судову систему, державне управління, конкурентну політику, боротьбу з корупцією, захист прав людини та функціонування ринкової економіки. Кожен із переговорних розділів потребує окремої оцінки з боку Європейської комісії та держав-членів союзу.

Видання також наводить коментар Гізер Граббе, колишньої радниці Європейської комісії з питань розширення. За її словами, жодна країна-кандидат не може оминути обов’язкові етапи адаптації законодавства та інституцій до стандартів ЄС. Вона наголосила, що процес вступу передбачає не лише ухвалення необхідних законів, а й їхню практичну реалізацію та контроль за виконанням на всій території держави.

«Не можна обходити стороною ухвалення, впровадження та забезпечення дотримання законів ЄС на території України. На це знадобляться час і адміністративні зусилля», — цитує The Guardian колишню посадовицю Єврокомісії.

Експерти з європейської інтеграції неодноразово звертали увагу на те, що найбільш складними для країн-кандидатів традиційно стають реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та модернізації державних інститутів. Саме ці напрямки часто визначають загальну швидкість переговорного процесу незалежно від політичної підтримки розширення з боку Брюсселя.

Подальший прогрес України на шляху до членства значною мірою залежатиме від виконання конкретних вимог Європейського Союзу та результатів щорічних оцінок Європейської комісії. Від цих висновків залежатиме відкриття нових переговорних кластерів та загальний темп просування країни до повноправного членства в ЄС.