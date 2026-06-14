Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС
2026-14-06    111

Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС

Україна станом на червень 2026 року виконала близько 15% реформ, необхідних для просування на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це повідомляє британське видання The Guardian із посиланням на європейських чиновників, які оцінюють виконання узгодженого наприкінці 2025 року плану реформ. За даними співрозмовників видання, йдеться про пакет із десяти ключових напрямків, виконання яких Київ взяв на себе в рамках переговорного процесу щодо вступу до ЄС.

В тему: ЄС офіційно відкриває переговори про вступ України та Молдови

Зазначається, що так званий план Качки-Кос передбачає проведення низки інституційних та антикорупційних змін. Серед пріоритетів документа називаються посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також ухвалення нової державної антикорупційної стратегії. Саме ці напрямки в Брюсселі вважають одними з ключових індикаторів готовності країни до подальшого зближення з європейськими інституціями.

За інформацією The Guardian, європейські посадовці вважають нинішні темпи реалізації реформ недостатніми для швидкого просування переговорного процесу. Водночас вони не виключають можливості завершення технічної частини переговорів про вступ протягом чотирьох років. Такий сценарій, за їхньою оцінкою, можливий за умови наявності політичної волі та прискорення виконання взятих на себе зобов’язань.

Переговори про вступ України до Європейського Союзу офіційно розпочалися після рішення Європейської ради про відкриття переговорної рамки. Процедура передбачає поступове узгодження українського законодавства з правом ЄС у десятках сфер, включаючи судову систему, державне управління, конкурентну політику, боротьбу з корупцією, захист прав людини та функціонування ринкової економіки. Кожен із переговорних розділів потребує окремої оцінки з боку Європейської комісії та держав-членів союзу.

Видання також наводить коментар Гізер Граббе, колишньої радниці Європейської комісії з питань розширення. За її словами, жодна країна-кандидат не може оминути обов’язкові етапи адаптації законодавства та інституцій до стандартів ЄС. Вона наголосила, що процес вступу передбачає не лише ухвалення необхідних законів, а й їхню практичну реалізацію та контроль за виконанням на всій території держави.

«Не можна обходити стороною ухвалення, впровадження та забезпечення дотримання законів ЄС на території України. На це знадобляться час і адміністративні зусилля», — цитує The Guardian колишню посадовицю Єврокомісії.

Експерти з європейської інтеграції неодноразово звертали увагу на те, що найбільш складними для країн-кандидатів традиційно стають реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та модернізації державних інститутів. Саме ці напрямки часто визначають загальну швидкість переговорного процесу незалежно від політичної підтримки розширення з боку Брюсселя.

Подальший прогрес України на шляху до членства значною мірою залежатиме від виконання конкретних вимог Європейського Союзу та результатів щорічних оцінок Європейської комісії. Від цих висновків залежатиме відкриття нових переговорних кластерів та загальний темп просування країни до повноправного членства в ЄС.

The Guardian, антикорупційна реформа, антикорупційна стратегія, Брюссель, верховенство права, вступ України до ЄС, Гізер Граббе, економічні реформи, євроінтеграція України, Єврокомісія, європейська інтеграція, Європейська комісія, Європейський Союз, законодавство ЄС, інтеграція до ЄС, кандидат у ЄС, міжнародні відносини, НАБУ, новини України, переговори про вступ до ЄС, переговорний процес, план Качка Кос, політика України, реформи для ЄС, реформи України, розширення ЄС, САП, Україна ЄС, Україна та Європа, членство в ЄС
Останні новини
Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом

Зеленський і Путін провели окремі переговори з Трампом
Президент України Володимир Зеленський 14 червня провів телефонну розмову з читать далее
14-06, 19:18
Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 15 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
15 червня 2026 року православні віряни за новоюліанським календарем вшановують читать далее
14-06, 19:08
Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у РФ

Зеленський заявив про зростання невдоволення Путіним у РФ
Президент України Володимир Зеленський 14 червня повідомив про зростання рівня читать далее
14-06, 17:34
Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС

Україна виконала 15% реформ для вступу до ЄС
Україна станом на червень 2026 року виконала близько 15% реформ, читать далее
14-06, 17:29
Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону

Юрист Ярославський закликав повернути родичів посадовців з-за кордону
Офіцер ЗСУ, юрист та громадський діяч Денис Ярославський публічно висловився читать далее
14-06, 17:26
Зміна ФОП на ТОВ не дає права бронювати працівників

Зміна ФОП на ТОВ не дає права бронювати працівників
Перехід підприємця з форми ФОП на ТОВ в Україні не читать далее
14-06, 17:21
Між Дніпром та Одесою запускають перший швидкісний Інтерсіті з 28 червня

Між Дніпром та Одесою запускають перший швидкісний Інтерсіті з 28 червня
З 28 червня 2026 року між Дніпром та Одесою почне читать далее
14-06, 12:57
Катар вирвав нічию у Швейцарії на старті ЧС-2026 у доданий час

Катар вирвав нічию у Швейцарії на старті ЧС-2026 у доданий час
Збірна Катару 14 червня 2026 року у матчі першого туру читать далее
14-06, 12:53
Австралія перемогла Туреччину 2:0 на старті ЧС-2026 у Ванкувері

Австралія перемогла Туреччину 2:0 на старті ЧС-2026 у Ванкувері
Збірна Австралії 14 червня 2026 року у Ванкувері на стадії читать далее
14-06, 12:46
Шотландія перемогла Гаїті на ЧС-2026 і очолила групу C

Шотландія перемогла Гаїті на ЧС-2026 і очолила групу C
Збірна Шотландії 14 червня 2026 року в матчі групи C читать далее
14-06, 12:43
В Україні з 1 липня збережуть тариф на електроенергію – 4,32 грн

В Україні з 1 липня збережуть тариф на електроенергію – 4,32 грн
З 1 липня 2026 року в Україні для побутових споживачів читать далее
14-06, 12:39
Британія зупинила танкер “тіньового флоту” РФ у Ла-Манші

Британія зупинила танкер “тіньового флоту” РФ у Ла-Манші
Британські військові 14 червня 2026 року в районі протоки Ла-Манш читать далее
14-06, 12:35
В Україні під загрозою зникнення опинилися рідкісні види тварин

В Україні під загрозою зникнення опинилися рідкісні види тварин
В Україні у 2026 році науковці та екологи фіксують подальше читать далее
14-06, 12:33
Невловиму акулу вперше дослідили у природному середовищі

Невловиму акулу вперше дослідили у природному середовищі
Міжнародна група вчених уперше провела детальне дослідження рідкісної акули-шестизябрової широкорилої читать далее
14-06, 12:21
Блогерка Христина Горняк отримала 350 тисяч на ремонт пошкодженого росіянами будинку

Блогерка Христина Горняк отримала 350 тисяч на ремонт пошкодженого росіянами будинку
Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк читать далее
14-06, 12:16
Катерина Воскресенська: біографія та цікаві факти про комунікаційницю та дружину Клопотенка

Катерина Воскресенська: біографія та цікаві факти про комунікаційницю та дружину Клопотенка
Катерина Воскресенська — українська комунікаційниця, фахівчиня зі стратегічних комунікацій та читать далее
14-06, 11:54
Євген Клопотенко: біографія та цікаві факти про відомого шеф-кухаря

Євген Клопотенко: біографія та цікаві факти про відомого шеф-кухаря
Євген Клопотенко — український шеф-кухар, ресторатор, телеведучий та один із читать далее
14-06, 11:51
Євген Клопотенко одружився: весілля відбулося просто неба

Євген Клопотенко одружився: весілля відбулося просто неба
Український шеф-кухар, ресторатор і популяризатор української гастрономії Євген Клопотенко одружився читать далее
14-06, 11:48
Студентам в Україні з 1 вересня подвоять стипендії

Студентам в Україні з 1 вересня подвоять стипендії
З 1 вересня 2026 року в Україні удвічі збільшать розміри читать далее
14-06, 11:38
Великі черги на «Краківці» та обмеження на «Шегині–Медика» ускладнили перетин кордону

Великі черги на «Краківці» та обмеження на «Шегині–Медика» ускладнили перетин кордону
На пункті пропуску «Краківець» на українсько-польському кордоні у Львівській області читать далее
14-06, 10:54
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції