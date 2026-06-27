Україна вперше передала державі вилучену у хакерів криптовалюту
2026-27-06    50

Україна вперше передала державі вилучену у хакерів криптовалюту

Україна вперше здійснила передачу до державного бюджету криптовалютних активів, вилучених у межах розслідування діяльності міжнародного хакерського угруповання. На рахунок Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перераховано понад 8,3 млн USDT, що за поточним курсом становить понад 372 млн гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, зазначивши, що рішення стало першим подібним прецедентом в історії української правоохоронної системи.

За даними слідства, учасники злочинної групи здійснювали масштабні кібератаки на громадян, комерційні компанії та організації в країнах Європи й США. Отримані незаконним шляхом кошти, за версією правоохоронців, легалізовувалися на території України через придбання нерухомості, автомобілів та іншого дороговартісного майна. Попередня оцінка завданих збитків перевищує 100 млн доларів.

У межах кримінального провадження правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних, серед яких організатор схеми. Усі фігуранти перебувають під вартою. Одночасно накладено арешт на активи загальною вартістю понад 11,1 млн доларів, до яких входять криптовалюта, грошові кошти та інше майно, що, за даними слідства, могло бути придбане за рахунок доходів від кіберзлочинної діяльності.

Передача цифрових активів до АРМА стала можливою після завершення необхідних процесуальних процедур. Агентство здійснює управління арештованими активами у кримінальних провадженнях та забезпечує їх збереження або реалізацію відповідно до вимог законодавства. У випадку з криптовалютою йдеться про один із перших практичних прикладів застосування механізмів роботи з цифровими фінансовими активами в українській правоохоронній системі.

Використання стейблкоїна USDT у злочинних схемах привертає особливу увагу слідчих через швидкість міжнародних переказів та можливість приховування походження коштів за допомогою криптовалютної інфраструктури. Водночас сучасні інструменти аналізу блокчейну дозволяють правоохоронним органам відстежувати рух цифрових активів, встановлювати ланцюги транзакцій та виявляти осіб, причетних до їх використання.

Заява генерального прокурора свідчить про розширення практики роботи українських правоохоронців із цифровими активами у кримінальних провадженнях. Передача вилученої криптовалюти державі може стати прецедентом для подальших розслідувань у сфері кіберзлочинності, фінансових махінацій та відмивання коштів, особливо у справах, що мають міжнародний характер. Розслідування триває, а правоохоронці продовжують встановлювати інших можливих учасників схеми та походження арештованих активів.

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