Україна відмовиться від долара США, – НБУ

Україна розглядає можливість відмови від долара США: Київ хоче тісніше прив’язати свою валюту до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою, заявив очільник НБУ для Reuters

“Потенційний вступ до Європейського Союзу, посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі змушують центральний банк розглянути питання про те, чи повинен євро бути базовою валютою для української гривні замість долара”, — заявив Андрій Пишний.

Він також додав, що операції з доларом продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, але частка операцій, деномінованих у євро, зростає в більшості сегментів, хоча “поки що помірно”.