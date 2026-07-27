Україна та США готують пропозиції РФ щодо припинення атак
2026-27-07    138

Україна та США готують пропозиції РФ щодо припинення атак

Україна та США обговорювали нові пропозиції щодо можливого припинення повітряних ударів Росії в межах дипломатичних зусиль із відновлення мирних переговорів. Про це повідомило агентству Reuters українське джерело, знайоме із ситуацією. За його словами, ініціативу планують представити російській стороні, однак офіційного підтвердження таких домовленостей наразі немає.

За інформацією Reuters, українські та американські посадовці обговорювали варіант угоди, яка передбачає обмеження або припинення повітряних атак. Джерело агентства заявило, що Київ раніше звертався до російського керівництва з пропозиціями щодо припинення вогню, але вони не були прийняті Москвою.

Співрозмовники Reuters зазначили, що частина українських представників вважає, що економічний тиск на Росію через удари українських безпілотників і ракет може вплинути на позицію російського керівництва щодо переговорного процесу. При цьому конкретні параметри можливої ініціативи або строки її представлення Росії не розкриваються.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва наразі не має достатньої інформації для оцінки повідомлень про можливі нові пропозиції. «Ми не знаємо, наскільки достовірними є ці повідомлення і звідки вони походять. Це лише публікації ЗМІ й нічого більше. Тому на цьому етапі коментувати їх передчасно», — сказав він, якого цитує Reuters із посиланням на російське агентство «Інтерфакс».

Пєсков додав, що Москва чула заяви про можливі нові варіанти переговорних ініціатив, але очікує на конкретні пропозиції. За його словами, подальша реакція Росії залежатиме від змісту таких документів та їхньої відповідності інтересам російської сторони.

Обговорення нових дипломатичних форматів відбулося після серії контактів між представниками Києва та Вашингтона. 22 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони, за офіційними повідомленнями, обговорили активізацію дипломатичних зусиль для досягнення миру.

23 липня Дмитро Пєсков після зустрічі представників Росії та США на Філіппінах заявив про відсутність нових проривів у переговорах щодо завершення війни. Він також повідомив, що Москва продовжує оцінювати можливі дипломатичні контакти.

25 липня Пєсков прокоментував пропозицію президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо можливого «замороження» бойових дій. Представник Кремля заявив, що такий варіант, за позицією Москви, є неможливим.

Можливі подальші дипломатичні контакти залежать від позицій Києва, Вашингтона та Москви. Наразі сторони не оголосили про досягнення конкретної домовленості щодо припинення повітряних ударів або нового формату переговорів.

Reuters, безпілотники, війна, Володимир Зеленський, Джаред Кушнер, дипломатія, Дмитро Пєсков, Дональд Трамп, зовнішня політика, Касим-Жомарт Токаєв, Кремль, мирні переговори, міжнародні переговори, повітряні удари, припинення вогню, ракети, Росія, Стів Віткофф, США, Україна
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