Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків
2026-03-07    126

Україна та Німеччина обговорюють варіанти повернення військовозобов’язаних чоловіків

Україна та Німеччина створили спільну робочу групу, яка обговорює механізми повернення до України військовозобов’язаних чоловіків, які перебувають на території ФРН. Про це 3 липня заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, наразі сторони обмінюються інформацією та опрацьовують можливі інструменти співпраці, однак конкретні механізми поки що не розголошуються.

Дипломат пояснив, що питання повернення українських громадян розглядається у двох напрямах. Перший передбачає роботу через центри підтримки українців Unity Hub, де громадянам надають консультації щодо можливостей добровільного повернення та актуальної інформації про ситуацію в Україні. Другий напрям стосується взаємодії українських і німецьких державних органів щодо можливого сприяння поверненню окремих категорій громадян.

«Між українськими й німецькими відомствами створено робочу групу, де здійснюється обмін інформацією. Обговорюють також питання повернення військовозобов’язаних чоловіків. Я поки що не буду розкривати ці механізми. Вони якраз обговорюються в рамках роботи цієї робочої групи», — заявив Олексій Макеєв.

Заява пролунала на тлі дискусій у країнах Європейського Союзу щодо майбутнього режиму тимчасового захисту для українських громадян після завершення його чинного терміну. Однією з тем переговорів стало можливе переглядання правил для чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали з України після початку повномасштабної війни, а також для тих, хто залишив країну з порушенням чинного законодавства.

За інформацією, яка обговорюється на рівні європейських інституцій, потенційні зміни можуть стосуватися насамперед нових заявників на отримання тимчасового захисту. Водночас особи, які вже оформили відповідний статус у країнах ЄС, збережуть чинні права. Таким чином, можливий перегляд правил не поширюватиметься на більшість українців, які вже легально проживають у державах Європейського Союзу.

Питання перебуває на етапі консультацій між урядами держав-членів ЄС. За даними дипломатичних джерел, підтримку обговоренню можливих змін висловлюють кілька європейських столиць, зокрема Берлін, Варшава та Відень. Остаточних рішень щодо механізмів повернення військовозобов’язаних чоловіків або зміни умов тимчасового захисту наразі не ухвалено.

Тимчасовий захист для українців був запроваджений Європейським Союзом після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Цей механізм дозволяє громадянам України легально перебувати на території країн ЄС, отримувати доступ до ринку праці, медичних послуг, освіти та соціальної підтримки без проходження стандартної процедури надання притулку.

Подальші рішення щодо статусу українських громадян, які перебувають у країнах Європейського Союзу, залежатимуть від результатів переговорів між урядами держав-членів, Європейською комісією та українською стороною. Українсько-німецька робоча група продовжує консультації щодо можливих форматів співпраці, які відповідатимуть законодавству обох країн.

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