Україна спрямує 4,4 трлн грн на оборону: куди підуть кошти
2026-10-06    180

Україна спрямує 4,4 трлн грн на оборону: куди підуть кошти

У 2026 році витрати України на безпеку та оборону становитимуть 4,4 трлн грн, а додатковий фінансовий ресурс став можливим завдяки масштабній підтримці з боку Європейського Союзу. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, уточнивши, що значна частина коштів буде спрямована на закупівлю озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців та захист критичної інфраструктури країни в умовах триваючої війни з Росією.

За словами глави уряду, найбільшу статтю оборонних витрат становитиме закупівля озброєння та військової техніки. На ці потреби передбачено 2,3 трлн грн. Йдеться про фінансування виробництва та придбання сучасних видів озброєння, безпілотних систем, засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерійських комплексів, ракетного озброєння та іншої техніки, необхідної для забезпечення потреб Сил оборони України.

Ще понад 1,45 трлн грн буде направлено на грошове забезпечення українських військовослужбовців. Ці кошти підуть на виплату заробітних плат, бойових доплат, компенсацій та інших видів фінансового забезпечення для військових, які беруть участь у захисті країни. В умовах тривалої війни підтримка особового складу залишається одним із головних пріоритетів державної політики.

Окремий напрямок фінансування стосується захисту критично важливих об’єктів. На ці потреби передбачено 40 млрд грн. Кошти планують використати для посилення безпеки енергетичної інфраструктури, водопостачання, транспортних вузлів та інших стратегічних об’єктів, які регулярно стають мішенями російських атак. Частина фінансування також буде спрямована на забезпечення громад резервними джерелами живлення для стабільної роботи під час можливих відключень електроенергії.

Додаткові можливості для збільшення оборонного бюджету з’явилися завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу. Як повідомила Свириденко, протягом 2026 року Україна розраховує отримати від ЄС загалом 45 млрд євро. Значна частина цієї суми буде спрямована безпосередньо на підтримку обороноздатності держави.

Зокрема, 31,8 млрд євро передбачено для посилення оборонного сектору. Фінансування дозволить продовжити модернізацію української армії, забезпечити стабільне постачання необхідного озброєння та підтримати розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу. В умовах високої інтенсивності бойових дій питання регулярного оновлення військових ресурсів залишається критично важливим для забезпечення стійкості фронту.

Ще 13,2 млрд євро Україна отримає як бюджетну підтримку для покриття дефіциту державного бюджету. Ці кошти дадуть змогу уряду виконувати соціальні та фінансові зобов’язання, забезпечувати функціонування державних установ і підтримувати економічну стабільність в умовах воєнного стану.

Формування рекордного бюджету на безпеку та оборону відбувається на тлі збереження високих ризиків для країни. Російські ракетні удари та атаки безпілотників продовжують створювати загрозу для цивільної та критичної інфраструктури, що вимагає значних інвестицій у захисні механізми. Водночас міжнародна фінансова підтримка дозволяє Україні не лише покривати поточні потреби, а й планувати довгострокові програми зміцнення обороноздатності.

Уряд розраховує, що поєднання внутрішніх ресурсів та міжнародної допомоги дасть можливість забезпечити фінансування ключових напрямків безпеки, підтримати військових та зміцнити стійкість держави перед викликами воєнного часу.

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