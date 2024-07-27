Україна продає «Україну»

Влада України виставляє на продаж п’ять великих об’єктів нерухомості та промисловості, заявив голова фінансового комітету Ради Данило Гетьманцев.

Серед них – столичний готель “Україна”, ТРЦ “Океан Плаза” та компанії, що видобувають титан.

Ось повний список:

Готель «Україна» на Майдані (аукціон – 18 вересня, стартова вартість – 1,05 млрд. грн.); Найбільший виробник з видобутку та збагачення титанових руд «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» (аукціон 9 жовтня, стартова ціна – 3,9 млрд. грн.). Провідний виробник газобетонних виробів ТОВ «Аерок»; Розробник титанового та цирконієвого родовища ТОВ «Демуринський ГЗК»; «Інвестиційна спілка «Либідь» – компанія-власник ТРЦ «Ocean Plaza».

Перші дві позиції перебували у державній власності, інші належали підсанкційним особам.