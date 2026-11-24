Україна вважає удар по російському військовому кораблю та судну, пов’язаному з перевезенням військових вантажів, у лівійських водах законною самообороною. Про це 24 листопада заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після того, як уряд національної єдності Лівії засудив українську військову операцію. Йдеться про атаку на російський корвет «Меркурій» у порту Бенгазі, який, за повідомленнями, був потоплений 22 листопада.

Сибіга наголосив, що право України на самооборону закріплене у статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. За його словами, міжнародне право не обмежує можливість держави захищатися виключно власною територією. Міністр зазначив, що протидія російській агресії може здійснюватися також на території держави-агресора або в міжнародних водах.

Глава українського МЗС підкреслив, що Київ поважає суверенітет і територіальну цілісність Лівії та не має наміру завдавати шкоди її громадянам. За його словами, метою операції було протистояння російській військовій агресії, а не втягування третьої країни у війну.

Заява пролунала після того, як уряд національної єдності Лівії, що базується в Триполі, засудив українську операцію. Лівійська сторона заявила, що не погоджується з використанням своєї території та портової інфраструктури для військових операцій, пов’язаних із російсько-українською війною.

Порт Бенгазі перебуває під контролем сил військового командувача Халіфи Хафтара, який має зв’язки з Росією. Водночас уряд національної єдності у Триполі контролює західну частину країни та визнається міжнародною спільнотою. Такий політичний поділ ускладнює узгодження зовнішньополітичної позиції Лівії щодо іноземної військової присутності.

За інформацією Reuters, російський корвет «Меркурій» перебував у порту Бенгазі протягом декількох днів для поповнення запасів і дозаправлення. Інститут вивчення війни повідомляв, що корабель супроводжував вантажні судна, які могли перевозити військові матеріали до Росії. Це стало одним із аргументів Києва на користь того, що корабель був законною військовою ціллю.

Східна адміністрація Лівії заявила, що має ознаки можливого запуску морських безпілотників із західної частини країни. Вона також звернулася до ООН із проханням розслідувати твердження про присутність українських військових фахівців на лівійській території. Офіційного підтвердження цих звинувачень у відкритих матеріалах не було.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив участь України в операції проти російського корабля. За його словами, для ураження корвета використали сім морських безпілотників. Лівійська сторона повідомляла про пошкодження корабля та поранення членів екіпажу. Пізніше з’явилися повідомлення про затоплення судна в порту.

Окремо Зеленський підтвердив український удар по російському вантажному судну Sparta II у міжнародних водах Фінської затоки. Президент заявив, що судно перевозило озброєння та тому було законною ціллю. Міністерство транспорту Росії повідомило, що пошкоджене судно відбуксирували до Санкт-Петербурга.

Ці операції демонструють розширення географії протистояння між Україною та Росією на морських напрямках. Для Москви морські маршрути залишаються важливими як для військової логістики, так і для переміщення техніки та обладнання між різними регіонами. Зокрема, співпраця з лівійськими структурами дає Росії можливість підтримувати присутність у Середземномор’ї.

Лівія має стратегічне значення через розташування на південному узбережжі Середземного моря та тривалий внутрішньополітичний конфлікт. Росія протягом останніх років розширювала контакти з військовими структурами на сході країни. Така присутність викликає занепокоєння західних держав, оскільки може використовуватися для підтримки російських операцій за межами Європи.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від реакції лівійських сторін, результатів можливого розслідування та дипломатичних контактів із міжнародними організаціями. Москва публічно не надала детальної відповіді на звинувачення щодо втрати корабля.