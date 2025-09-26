Україна піднялась у рейтингу економічної свободи

Україна — на 143 місці в рейтингу економічної свободи. Вона піднялася зі 150-го місця зі 165 країн світу, — свідчить рейтинг “Економічна свобода у світі 2025”.

Водночас країна залишається у групі економічно невільних держав. Разом з Україною на цій позиції опинилися Габон та Ліван. РФ — на 148 місці, Молдова — 85-та, Польща — 76-та, Угорщина — 61-ша, Словаччина — 49-та, Румунія — 50-та, Білорусь — 122-га.

Рейтинг базується на 5 критеріях: розмір уряду, верховенство права та захист власності, стабільність валюти, свобода міжнародної торгівлі й регулювання бізнесу та ринку праці.

Найвищі позиції традиційно займають Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та США.