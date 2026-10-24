Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинники

У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час: о 4:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад — на 3:00. Після переходу країна житиме за часовим поясом UTC+2, а різниця в часі з Росією та більшістю країн Європейського Союзу становитиме дві години.

Перехід на зимовий час відбудеться відповідно до чинного порядку сезонного переведення годинників. Попри ухвалення Верховною Радою у 2024 році закону про скасування такої практики, документ досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Тому сезонна зміна часу залишається актуальною.

У більшості європейських країн годинники також переведуть на годину назад. Через синхронний перехід різниця в часі між Києвом, Берліном, Варшавою та Парижем не зміниться: українська столиця й надалі випереджатиме ці міста на одну годину. Це важливо для планування міжнародних дзвінків, ділових зустрічей, транспортних сполучень і роботи компаній, які співпрацюють із європейськими партнерами.

Інакше зміниться різниця в часі з Москвою. Росія не використовує сезонне переведення годинників і залишається в часовому поясі UTC+3. Після переходу України на UTC+2 московський час випереджатиме київський на одну годину. Такий самий часовий розрив діятиме з тимчасово окупованим Кримом та іншими окупованими територіями, де російська влада запровадила московський час.

Таким чином, після зміни часу між Києвом і більшістю столиць ЄС буде одна година різниці, а між Києвом і Москвою — також одна година, але в протилежному напрямку. Москва випереджатиме Київ, тоді як Київ випереджатиме Берлін, Варшаву та Париж. Водночас різниця між Москвою та більшістю країн Євросоюзу становитиме дві години.

Переведення годинників може вплинути на розклад міжнародних рейсів, залізничних сполучень і автобусних маршрутів, а також на графіки роботи сервісів, прив’язаних до місцевого часу. Пасажирам, які планують подорожі в ніч переходу, варто перевірити час відправлення у квитках і повідомленнях перевізників. Електронні пристрої зазвичай змінюють час автоматично, однак механічні годинники та деякі пристрої без підключення до мережі потрібно налаштувати вручну.

Питання остаточної відмови від сезонного переведення часу залишається відкритим. У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав закріплення зимового часу як постійного. Однак для набрання законом чинності необхідні завершення передбаченої процедури та офіційне оприлюднення документа. За відсутності цих кроків продовжує діяти попередній порядок, за яким годинники переводять навесні та восени.

Сезонна зміна часу в Україні пов’язана з правилами, що діяли ще до повномасштабної війни. Перехід на літній час зазвичай відбувається в останню неділю березня, а повернення на зимовий — в останню неділю жовтня. Єдиного підходу до цієї практики у світі немає: частина держав відмовилася від сезонного переведення, тоді як інші продовжують його застосовувати. У Європейському Союзі питання скасування сезонної зміни часу також обговорювали на рівні інституцій, але спільного остаточного рішення, яке припинило б практику в усіх країнах-членах, не запровадили.

Подальший статус українського закону залежить від завершення процедури його ухвалення. Поки рішення не набрало чинності, українцям доведеться враховувати сезонну зміну часу під час планування поїздок, роботи та комунікації з іншими країнами.