Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинники
2026-24-10    30

Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинники

У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час: о 4:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на годину назад — на 3:00. Після переходу країна житиме за часовим поясом UTC+2, а різниця в часі з Росією та більшістю країн Європейського Союзу становитиме дві години.

Перехід на зимовий час відбудеться відповідно до чинного порядку сезонного переведення годинників. Попри ухвалення Верховною Радою у 2024 році закону про скасування такої практики, документ досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Тому сезонна зміна часу залишається актуальною.

У більшості європейських країн годинники також переведуть на годину назад. Через синхронний перехід різниця в часі між Києвом, Берліном, Варшавою та Парижем не зміниться: українська столиця й надалі випереджатиме ці міста на одну годину. Це важливо для планування міжнародних дзвінків, ділових зустрічей, транспортних сполучень і роботи компаній, які співпрацюють із європейськими партнерами.

Інакше зміниться різниця в часі з Москвою. Росія не використовує сезонне переведення годинників і залишається в часовому поясі UTC+3. Після переходу України на UTC+2 московський час випереджатиме київський на одну годину. Такий самий часовий розрив діятиме з тимчасово окупованим Кримом та іншими окупованими територіями, де російська влада запровадила московський час.

Таким чином, після зміни часу між Києвом і більшістю столиць ЄС буде одна година різниці, а між Києвом і Москвою — також одна година, але в протилежному напрямку. Москва випереджатиме Київ, тоді як Київ випереджатиме Берлін, Варшаву та Париж. Водночас різниця між Москвою та більшістю країн Євросоюзу становитиме дві години.

Переведення годинників може вплинути на розклад міжнародних рейсів, залізничних сполучень і автобусних маршрутів, а також на графіки роботи сервісів, прив’язаних до місцевого часу. Пасажирам, які планують подорожі в ніч переходу, варто перевірити час відправлення у квитках і повідомленнях перевізників. Електронні пристрої зазвичай змінюють час автоматично, однак механічні годинники та деякі пристрої без підключення до мережі потрібно налаштувати вручну.

Питання остаточної відмови від сезонного переведення часу залишається відкритим. У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав закріплення зимового часу як постійного. Однак для набрання законом чинності необхідні завершення передбаченої процедури та офіційне оприлюднення документа. За відсутності цих кроків продовжує діяти попередній порядок, за яким годинники переводять навесні та восени.

Сезонна зміна часу в Україні пов’язана з правилами, що діяли ще до повномасштабної війни. Перехід на літній час зазвичай відбувається в останню неділю березня, а повернення на зимовий — в останню неділю жовтня. Єдиного підходу до цієї практики у світі немає: частина держав відмовилася від сезонного переведення, тоді як інші продовжують його застосовувати. У Європейському Союзі питання скасування сезонної зміни часу також обговорювали на рівні інституцій, але спільного остаточного рішення, яке припинило б практику в усіх країнах-членах, не запровадили.

Подальший статус українського закону залежить від завершення процедури його ухвалення. Поки рішення не набрало чинності, українцям доведеться враховувати сезонну зміну часу під час планування поїздок, роботи та комунікації з іншими країнами.

Верховна Рада, Володимир Зеленський, зимовий час, новини України, переведення годинника
Останні новини
ЦРУ продовжує допомагати Україні бити по Росії, – The Atlantic

ЦРУ продовжує допомагати Україні бити по Росії, – The Atlantic
Центральне розвідувальне управління США продовжує надавати Україні розвідувальну підтримку для читать далее
24-10, 11:03
Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинники

Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинники
У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий читать далее
24-10, 11:02
Секс за подарунки: у Києві 38-річного чоловіка обвинувачують у злочинах проти неповнолітніх

Секс за подарунки: у Києві 38-річного чоловіка обвинувачують у злочинах проти неповнолітніх
У Києві судитимуть 38-річного чоловіка, якого обвинувачують у сексуальних злочинах читать далее
23-10, 17:50
Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми

Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми
Американська акторка Дженна Ортега, відома за серіалом «Венздей», розповіла в читать далее
23-10, 17:20
Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»

Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»
У Львові 23 жовтня 2026 року помер народний артист України читать далее
23-10, 17:18
Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка

Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка
Українська співачка Софія Ротару 23 жовтня вшанувала пам’ять свого чоловіка читать далее
23-10, 16:28
Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони

Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони
Президент України Володимир Зеленський підписав три закони, необхідні для продовження читать далее
23-10, 16:26
Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді

Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді
Тристоронні переговори України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі читать далее
23-10, 13:53
ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік

ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік
Європейський Союз розглядає можливість збільшити фінансову підтримку України у 2027 читать далее
23-10, 10:31
Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України

Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України
Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня 2026 року заявив, читать далее
23-10, 10:28
TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу

TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу
Українська співачка TAYANNA розповіла про власний досвід використання ботоксу та читать далее
23-10, 10:25
Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії

Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії
Під час випробувань на військовому полігоні на острові Сардинія в читать далее
23-10, 09:52
Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist

Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist
Білий дім намагається відновити переговори про мирну угоду між Україною читать далее
23-10, 09:25
Український Ан-124 «Руслан» загорівся під час посадки в Японії

Український Ан-124 «Руслан» загорівся під час посадки в Японії
Український транспортний літак Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» загорівся під читать далее
23-10, 09:20
Рю Муракамі помер у віці 74 років: що відомо про письменника

Рю Муракамі помер у віці 74 років: що відомо про письменника
Японський письменник Рю Муракамі помер 17 жовтня у віці 74 читать далее
23-10, 09:18
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб, — демограф

Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб, — демограф
Населення України скоротилося до 28,5 млн осіб станом на середину читать далее
22-10, 16:15
В інтерв’ю Стівену Бартлетту Зеленський знову розкритикував Трампа

В інтерв’ю Стівену Бартлетту Зеленський знову розкритикував Трампа
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналісту Стівену Бартлетту читать далее
22-10, 16:11
ЄС перевіряє Booking.com через ймовірне шахрайство та фішинг

ЄС перевіряє Booking.com через ймовірне шахрайство та фішинг
Європейська комісія 21 жовтня розпочала офіційне розслідування щодо Booking.com через читать далее
22-10, 11:52
Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»

Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»
У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на читать далее
22-10, 09:38
Антиматерія під контролем: учені готують точний тест фізики

Антиматерія під контролем: учені готують точний тест фізики
Фізики Північно-Західного університету у США вперше змогли перевести одиночний позитрон читать далее
22-10, 09:35
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар