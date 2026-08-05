Україна переходить на новий стандарт електронного підпису «Купина»
2026-05-08    74

Україна переходить на новий стандарт електронного підпису «Купина»

Із 1 вересня в Україні почнуть видавати кваліфіковані електронні підписи (КЕП) лише за новим криптографічним стандартом «Купина». Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Новий алгоритм поступово замінить криптографічний стандарт «ГОСТ», який використовувався раніше, при цьому вже видані електронні підписи залишатимуться чинними до завершення строку дії відповідних сертифікатів.

У Мінцифри пояснили, що перехід стосується насамперед нових кваліфікованих електронних підписів, які оформлюватимуться після набрання чинності новими правилами. Документи, підписані раніше із застосуванням чинних КЕП, не втратять юридичної сили, а їхня дійсність не потребуватиме повторного підтвердження чи перепідписання.

Відомство також рекомендувало бізнесу, державним органам та розробникам програмного забезпечення заздалегідь перевірити сумісність своїх інформаційних систем із новим криптографічним стандартом. Це стосується програм електронного документообігу, бухгалтерських систем, сервісів цифрового підпису та інших продуктів, які використовують КЕП для автентифікації користувачів або підписання документів.

Перехід на «Купину» є частиною оновлення криптографічної інфраструктури держави. Використання сучасніших алгоритмів шифрування має підвищити рівень захисту електронних документів, цифрової ідентифікації та інформаційних систем. Новий стандарт застосовуватиметься під час створення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, що використовуються в державному та приватному секторах.

У Мінцифри наголосили, що для більшості громадян зміна стандарту не потребуватиме додаткових дій до завершення строку чинності їхніх електронних підписів. Лише після закінчення дії сертифіката новий КЕП видаватиметься вже із використанням алгоритму «Купина». Такий підхід має забезпечити поступовий перехід без одночасної заміни всіх чинних підписів.

Кваліфікований електронний підпис є одним із ключових інструментів цифрової взаємодії з державою та бізнесом. Його використовують для подання податкової звітності, підписання договорів, роботи з державними реєстрами, отримання адміністративних послуг, участі в електронних закупівлях та взаємодії через цифрові сервіси. Юридична сила КЕП прирівнюється до власноручного підпису відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги.

Алгоритм «Купина» був розроблений українськими криптографами як сучасний національний стандарт хешування та входить до системи державних криптографічних стандартів. Його впровадження є частиною поступової модернізації засобів криптографічного захисту інформації та відмови від застарілих алгоритмів сімейства «ГОСТ», які використовувалися протягом багатьох років. Перехід на нові криптографічні рішення також відповідає загальній тенденції регулярного оновлення стандартів інформаційної безпеки для протидії сучасним кіберзагрозам.

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