Україна отримала ракети для Patriot
2026-25-08    109

Україна отримала ракети для Patriot

Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала невелику партію дефіцитних ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Про це президент повідомив, розповідаючи про поставки засобів ППО, уточнивши, що не називатиме державу, яка передала озброєння. За його словами, Київ також отримав підтвердження щодо кількох систем Crotale та ракет до них.

Зеленський зазначив, що Україна отримала також ракети AIM, які він назвав важливими для оборони. Окремо президент повідомив про надходження ракет для Patriot. Точну кількість він не назвав, пояснивши, що йдеться про «трохи» озброєння і що Україні потрібно значно більше.

«Ми отримали, не буду говорити від якого держави, підтвердження кількох систем ППО Crotale і ракет до них і також ми отримали ракети AIM, це для нас дуже важливі ракети, ну і якщо чесно, ще трохи зайшло ракет Patriot, скільки — не можу сказати, але трохи, треба більше», — сказав президент.

Системи Patriot мають особливе значення для захисту українських міст та об’єктів інфраструктури від балістичних ракет. Їхні перехоплювачі використовуються для знищення цілей, які складніше перехоплювати іншими засобами ППО через високу швидкість і траєкторію польоту.

Проблема з дефіцитом ракет для Patriot стала особливо помітною на тлі російських ударів балістичними ракетами. Через нестачу перехоплювачів українська ППО протягом кількох тижнів фактично не могла системно збивати російські балістичні цілі, що збільшило навантаження на наявні комплекси та посилило потребу в нових поставках.

Окремо Зеленський повідомив про домовленості щодо французьких комплексів Crotale. Україна використовує ці системи для протиповітряної оборони на різних напрямках. Надходження додаткових ракет до них має дозволити підтримувати вже розгорнуті комплекси в боєздатному стані.

Точні обсяги отриманих ракет Patriot і AIM президент не розкрив. Водночас його заява вказує, що проблема забезпечення перехоплювачами залишається актуальною навіть після нових поставок. Для України це означає необхідність подальших переговорів із партнерами щодо боєприпасів до Patriot та інших систем ППО.

Потреба в ракетах-перехоплювачах зберігається через інтенсивність російських ракетних атак і обмежену кількість комплексів Patriot, здатних протидіяти балістичним цілям. Нові поставки мають збільшити можливості української ППО, однак їхній реальний вплив залежатиме від кількості ракет, темпів наступних поставок та масштабів російських ударів.

Crotale, Patriot, війна в Україні, Володимир Зеленський, новини України
Останні новини
Джон Реткліфф прибув до Москви через плани РФ атакувати НАТО, – ЗМІ

Джон Реткліфф прибув до Москви через плани РФ атакувати НАТО, – ЗМІ
Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф 25 серпня прибув читать далее
25-08, 19:41
Україна отримала ракети для Patriot

Україна отримала ракети для Patriot
Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала невелику партію дефіцитних ракет-перехоплювачів читать далее
25-08, 16:34
Яке церковне свято 26 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 26 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
26 серпня 2026 року православна церква вшановує пам’ять святих мучеників читать далее
25-08, 16:15
Експрезидента Роберта Кочаряна затримали у Вірменії

Експрезидента Роберта Кочаряна затримали у Вірменії
У Вірменії 25 серпня затримали колишнього президента та лідера опозиційного читать далее
25-08, 11:43
Monobank назвав найбільших збирачів донатів на ЗСУ

Monobank назвав найбільших збирачів донатів на ЗСУ
Через особисті рахунки Сергія Стерненка та його фонду в monobank читать далее
25-08, 11:27
Шахрайство під виглядом перевізників: як не втратити гроші

Шахрайство під виглядом перевізників: як не втратити гроші
Українців попереджають про схему шахрайства, у якій зловмисники видають себе читать далее
25-08, 09:56
Карітас України: як зареєструватись та оформити допомогу

Карітас України: як зареєструватись та оформити допомогу
Карітас України — мережа благодійних організацій, через яку надають гуманітарну, читать далее
25-08, 09:53
Росіяни атакували пункт пропуску «Виноградовка» на кордоні з Молдовою

Росіяни атакували пункт пропуску «Виноградовка» на кордоні з Молдовою
У ніч проти 25 серпня російські війська атакували ударним безпілотником читать далее
25-08, 09:50
Синоптики попередили про зміну погоди через циклон над Чорним морем

Синоптики попередили про зміну погоди через циклон над Чорним морем
25 серпня більшість регіонів перебуватимуть під впливом антициклону з центром читать далее
25-08, 09:48
Морські перевезення скоротилися до 3–4 суден на добу, — Зеленський

Морські перевезення скоротилися до 3–4 суден на добу, — Зеленський
Обсяг морських перевезень скоротився у три-чотири рази після блокування Росією читать далее
25-08, 09:44
Росія готує новий наступ на Слов’янськ: у ISW оцінили ситуацію

Росія готує новий наступ на Слов’янськ: у ISW оцінили ситуацію
Російські війська просунулися на схід від Слов’янська Донецької області та читать далее
25-08, 09:39
Софія Ротару: біографія та цікаві факти про українську співачку

Софія Ротару: біографія та цікаві факти про українську співачку
Софія Ротару — українська естрадна співачка й акторка, одна з читать далее
25-08, 09:18
Лавров може провести у Ватикані переговори щодо миру в Україні, – The Times

Лавров може провести у Ватикані переговори щодо миру в Україні, – The Times
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок може зустрітися читать далее
24-08, 21:32
Кіт Келлог підтримав мобілізацію жінок в Україні

Кіт Келлог підтримав мобілізацію жінок в Україні
Колишній спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, читать далее
24-08, 18:42
Яке церковне свято 25 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 25 серпня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
25 серпня 2026 року православна церква вшановує пам'ять мучеників Фотія читать далее
24-08, 16:52
Європа до Дня Незалежності виділила Україні €6,1 млрд на ППО та ракети

Європа до Дня Незалежності виділила Україні €6,1 млрд на ППО та ракети
Європейська комісія 24 серпня, у День Незалежності України, схвалила оборонні читать далее
24-08, 10:55
Юлія Стародубцева: біографія та цікаві факти про тенісистку

Юлія Стародубцева: біографія та цікаві факти про тенісистку
Юлія Стародубцева — українська професійна тенісистка, яка у 2026 році читать далее
24-08, 10:50
У Києві встановлять пам’ятник Івану Мазепі: що відомо

У Києві встановлять пам’ятник Івану Мазепі: що відомо
Президент Володимир Зеленський 21 серпня 2026 року підписав указ про читать далее
24-08, 10:48
У Святогірській лаврі вбили монаха, ще двоє людей поранені

У Святогірській лаврі вбили монаха, ще двоє людей поранені
23 серпня у Святогірській лаврі Донецької області невідомі напали на читать далее
24-08, 10:45
Ексчиновника Мінкульту Франції звинувачують у «хімічному підкоренні» жінок

Ексчиновника Мінкульту Франції звинувачують у «хімічному підкоренні» жінок
У Франції колишнього високопосадовця Міністерства культури Крістіана Негре підозрюють у читать далее
24-08, 10:42
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар