Україна отримала ракети для Patriot

Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала невелику партію дефіцитних ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot. Про це президент повідомив, розповідаючи про поставки засобів ППО, уточнивши, що не називатиме державу, яка передала озброєння. За його словами, Київ також отримав підтвердження щодо кількох систем Crotale та ракет до них.

Зеленський зазначив, що Україна отримала також ракети AIM, які він назвав важливими для оборони. Окремо президент повідомив про надходження ракет для Patriot. Точну кількість він не назвав, пояснивши, що йдеться про «трохи» озброєння і що Україні потрібно значно більше.

«Ми отримали, не буду говорити від якого держави, підтвердження кількох систем ППО Crotale і ракет до них і також ми отримали ракети AIM, це для нас дуже важливі ракети, ну і якщо чесно, ще трохи зайшло ракет Patriot, скільки — не можу сказати, але трохи, треба більше», — сказав президент.

Системи Patriot мають особливе значення для захисту українських міст та об’єктів інфраструктури від балістичних ракет. Їхні перехоплювачі використовуються для знищення цілей, які складніше перехоплювати іншими засобами ППО через високу швидкість і траєкторію польоту.

Проблема з дефіцитом ракет для Patriot стала особливо помітною на тлі російських ударів балістичними ракетами. Через нестачу перехоплювачів українська ППО протягом кількох тижнів фактично не могла системно збивати російські балістичні цілі, що збільшило навантаження на наявні комплекси та посилило потребу в нових поставках.

Окремо Зеленський повідомив про домовленості щодо французьких комплексів Crotale. Україна використовує ці системи для протиповітряної оборони на різних напрямках. Надходження додаткових ракет до них має дозволити підтримувати вже розгорнуті комплекси в боєздатному стані.

Точні обсяги отриманих ракет Patriot і AIM президент не розкрив. Водночас його заява вказує, що проблема забезпечення перехоплювачами залишається актуальною навіть після нових поставок. Для України це означає необхідність подальших переговорів із партнерами щодо боєприпасів до Patriot та інших систем ППО.

Потреба в ракетах-перехоплювачах зберігається через інтенсивність російських ракетних атак і обмежену кількість комплексів Patriot, здатних протидіяти балістичним цілям. Нові поставки мають збільшити можливості української ППО, однак їхній реальний вплив залежатиме від кількості ракет, темпів наступних поставок та масштабів російських ударів.