Україна могла вперше застосувати власну балістичну ракету для удару по РФ, — Bloomberg

Україна, ймовірно, вперше застосувала у бойових умовах балістичну ракету власного виробництва для удару по території Росії. На це звернуло увагу агентство Bloomberg після заяви Міністерства оборони РФ про нібито перехоплення «далекобійної оперативно-тактичної ракети» протягом останньої доби. Офіційно Київ не підтверджував і не спростовував інформацію про можливий запуск, тоді як російська сторона не уточнила тип ракети, яку, за її твердженням, вдалося збити.

У щоденному зведенні Міноборони РФ повідомило, що сили протиповітряної оборони за добу нібито знищили сім керованих авіабомб, 602 безпілотники та одну «далекобійну оперативно-тактичну ракету». Саме таке формулювання привернуло увагу аналітиків, оскільки раніше російське військове відомство зазвичай окремо вказувало типи озброєння, зокрема крилаті ракети або боєприпаси HIMARS. Bloomberg зазначає, що така заява може свідчити про перше бойове застосування Україною власної балістичної ракети.

Додатковим непрямим підтвердженням стали спостереження аналітиків відкритих джерел. За їхніми даними, 30 червня в Московській області була зафіксована нетипова активність російських зенітних ракетних комплексів С-300 та С-400 на великій висоті. Крім того, у відкритому доступі з’явилися супутникові знімки та фотографії великого кратера поблизу населеного пункту Юдановка. Саме ці фактори, а також характер траєкторії, яку обговорюють OSINT-дослідники, стали підставою для припущень про використання балістичної ракети.

На початку червня головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point заявляв, що підприємство завершило практично всі роботи над ракетою FP-9, окрім фінальних випробувань двигуна. Тоді він повідомив, що тестування силової установки має відбутися протягом місяця, після чого компанія планує провести перший випробувальний політ. За його словами, у разі успішних випробувань наступний запуск мав виконуватися вже у напрямку Москви. Якщо зазначений графік було витримано, події 30 червня хронологічно відповідають раніше озвученим планам.

За заявленими розробником характеристиками, FP-9 є важкою балістичною ракетою українського виробництва із максимальною дальністю польоту до 855 кілометрів. Вона здатна нести бойову частину масою до 800 кілограмів, а кінцева швидкість перевищує Mach 7. Такий радіус дії теоретично дозволяє уражати цілі не лише в Москві, а й у Санкт-Петербурзі. Корпус ракети виконаний із вуглецевих композитних матеріалів, що, за твердженням виробника, зменшує її ефективну площу розсіювання для радіолокаційних систем. Орієнтовна вартість одного виробу оцінюється більш ніж у 500 тисяч доларів.

Експерти зазначають, що підтвердження бойового застосування FP-9 означатиме суттєве розширення українських далекобійних можливостей. На відміну від крилатих ракет, балістичні скорочують час між виявленням і ураженням цілі, що ускладнює їх перехоплення навіть сучасними системами протиповітряної оборони. Це може вплинути на підходи Росії до захисту стратегічних об’єктів у глибині своєї території та вимагати додаткового посилення протиракетної оборони.

Паралельно Fire Point продовжує роботу над власною системою протиракетної оборони. Компанія реалізує проєкт Freya разом із європейськими партнерами та вже повідомляла про успішне перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.X. За даними розробника, вона здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 метрів за секунду. Наступним етапом стане інтеграція ракети з головкою самонаведення, радіолокаційними засобами та командним центром, після чого систему планують адаптувати для перехоплення балістичних цілей.