Україна і США обговорюють замороження війни по лінії фронту, – The Economist

Україна та Сполучені Штати ведуть щоденні консультації щодо можливих сценаріїв припинення бойових дій, серед яких обговорюється варіант замороження війни по нинішній лінії фронту. Про це повідомляє британське видання The Economist із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорного процесу. За інформацією співрозмовників видання, паралельно також відновилися неофіційні контакти з російською стороною. Офіційного підтвердження деталей таких консультацій учасники переговорів поки не надали.

За даними видання, одним із можливих сценаріїв є поетапне припинення вогню. На першому етапі пропонується обмежити активні бойові дії смугою завширшки від 50 до 70 кілометрів по обидва боки від нинішньої лінії зіткнення. Після цього може розпочатися робота над ширшою домовленістю, яка стосуватиметься довгострокового режиму припинення війни та механізмів контролю за його виконанням.

Високопоставлений український чиновник, слова якого наводить The Economist, припустив, що Росія навряд чи погодиться на реальні кроки найближчим часом. За його оцінкою, Москва може відкласти рішення щонайменше до жовтня, розраховуючи використати зовнішньополітичний фактор у власних інтересах та спробувати отримати додаткові політичні поступки в межах майбутніх переговорів.

Іншим можливим сценарієм, який розглядають співрозмовники видання, є затягування процесу до наступної весни. За цією оцінкою, російська сторона може робити ставку на продовження масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період, очікуючи, що це посилить тиск на Київ та вплине на його переговорні позиції.

На цьому тлі у міжнародному інформаційному просторі продовжують з’являтися різні повідомлення про можливі дипломатичні формати завершення війни. Водночас офіційні позиції сторін залишаються незмінними: українська влада неодноразово заявляла про необхідність досягнення справедливого миру із забезпеченням національних інтересів і гарантій безпеки, тоді як міжнародні партнери продовжують обговорювати різні варіанти припинення бойових дій.

Окремі медіа також повідомляють про дипломатичні контакти між США, європейськими союзниками та Україною щодо параметрів можливого врегулювання конфлікту. При цьому офіційних заяв про погодження конкретної моделі припинення війни або про досягнення остаточних домовленостей наразі немає. Риторика американської сторони й надалі зосереджується на необхідності якнайшвидшого завершення війни шляхом переговорів між сторонами конфлікту.

Подальший розвиток переговорного процесу залежатиме від ситуації на фронті, позицій міжнародних партнерів та готовності сторін до компромісних рішень. Поки ж інформація про можливе замороження війни залишається предметом журналістських повідомлень і не підтверджена офіційними документами чи спільними заявами учасників консультацій.