Україна готує приватизацію 20 великих держкомпаній “за копійки”

Україна готує приватизацію близько 20 великих держкомпаній за низькою ціною, щоб фінансувати ЗСУ та стабілізувати економіку, пише The New York Times.

На аукціон виставлено, наприклад, готель «Україна» на Майдані. Стартова ціна – 25 мільйонів доларів.

А також величезний торговий центр, кілька гірничодобувних і хімічних компаній, зокрема, Об’єднана гірничо-хімічна компанія (видобуток титанової руди).

Уряд має намір продати цього року активів щонайменше на 100 мільйонів доларів, що NYT вважає “скромною метою”, яка “меркне в порівнянні з багатомільярдними пакетами військової допомоги”.

Чиновники розуміють, що активи буде продано дешевше, ніж до війни, але розраховують на скорочення державних витрат на збиткові підприємства, створення нових робочих місць, податкові надходження та залучення додаткових інвестицій.

Експерти говорять про корупційні ризики та скупку активів олігархами дешево. Глава Фонду держмайна Віталій Коваль каже, що ці активи і так є «розсадником корупції та іншої незаконної діяльності».

Сьогодні державі належать 3100 компаній, а залишити планують 100.