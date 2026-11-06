Україна домагається від США продовження контракту на Starshield

Україна домагається від Сполучених Штатів якнайшвидшого початку переговорів про продовження контракту на використання військової супутникової мережі Starshield, термін дії якого завершується в середині 2027 року. Про це 5 листопада заявив тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні Денис Сієнік в інтерв’ю Reuters. За його словами, Києву необхідно заздалегідь з’ясувати, чи зможе він і надалі користуватися системою та на яких умовах, оскільки підготовка нового договору потребуватиме часу.

«Ми хочемо отримати ясність: чи можемо ми рухатися далі і якими будуть умови», — сказав дипломат. Він наголосив, що переговори потрібно розпочинати вже зараз, щоб не допустити перерви в доступі українських військових до супутникового зв’язку.

Сієнік уточнив, що чинна угода закінчується приблизно в середині наступного року. Точної дати завершення контракту він не назвав. Водночас дипломат підтвердив, що українська сторона зацікавлена в укладенні нового договору з американським урядом і розраховує узгодити його умови до завершення чинних домовленостей.

Питання продовження контракту загострилося після інциденту в жовтні 2026 року, коли українські військові зіткнулися з раптовими обмеженнями роботи Starshield. Супутникові термінали втрачали зв’язок під час руху на високій швидкості. Це створило проблеми для використання безпілотників-перехоплювачів, які українські сили застосовують для знищення російських ударних дронів, а також вплинуло на виконання інших бойових завдань.

За даними Reuters, через запроваджені обмеження військовим довелося скасувати частину операцій. Особливо критичним це стало для безпілотних платформ, які повинні підтримувати постійний зв’язок із наземними операторами під час польоту. Втрата супутникового каналу управління ускладнює коригування маршруту, передачу даних і виконання завдань із перехоплення повітряних цілей.

Українська сторона зверталася по пояснення до американських представників і компанії SpaceX, однак, за словами Сієніка, так і не отримала відповіді щодо причин зміни умов роботи системи. Дипломат не повідомив, хто саме ухвалив рішення про обмеження та чи були вони передбачені чинним контрактом.

Ситуація привернула увагу до залежності українських військових від технологічної інфраструктури, контроль над якою перебуває за межами країни. Навіть якщо послуга використовується за міждержавною угодою, її технічне забезпечення пов’язане з приватною компанією, а доступ до окремих можливостей системи залежить від рішень американської влади.

Переговори про новий контракт мають визначити не лише термін подальшого використання Starshield, а й конкретні умови надання послуг. Для Києва важливо отримати гарантії безперервності зв’язку, зрозумілі правила застосування терміналів у військових операціях та механізм попередження про можливі зміни технічних параметрів.

Starshield є захищеною супутниковою системою SpaceX, створеною для потреб урядових, військових і розвідувальних структур. Вона використовує технології супутникового зв’язку Starlink, але орієнтована на спеціалізовані державні завдання, зокрема захищену передачу даних. На відміну від комерційного Starlink, військовий сервіс надається американському уряду, який організовує доступ до нього для своїх партнерів. Компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, забезпечує технологічну інфраструктуру системи.

Проблема залежності від американської супутникової інфраструктури стала предметом окремого аналізу Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), оприлюдненого 2 листопада 2026 року. Експерти звернули увагу, що європейські альтернативи, зокрема супутникова мережа OneWeb та урядова система GOVSATCOM Європейського Союзу, поки не можуть повністю замінити можливості Starshield. Це означає, що навіть за наявності альтернативних технологій швидкий перехід на іншу систему потребуватиме додаткового часу, фінансування та адаптації військового обладнання.

Для України переговори з Вашингтоном матимуть значення не лише з погляду продовження контракту. Від їхніх результатів залежатиме, наскільки передбачуваним буде доступ до супутникового зв’язку під час бойових операцій і чи зможе Київ розраховувати на стабільні умови використання системи після 2027 року. Паралельно Україні доведеться розвивати альтернативні канали зв’язку, щоб зменшити залежність від рішень одного постачальника.