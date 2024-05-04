Україна буде вести мирні переговори з Росією?

У західних ЗМІ пишуть, що Україна збирається вести мирні переговори з Росією. Приводом стало інтерв’ю заступника голови ГУР Вадима Скибіцького журналу The Economist, де він заявив, що здобути перемогу на полі бою Україна не зможе, і доведеться вести переговори з РФ.

Скибицький припустив, що вони можуть розпочатися у другій половині 2025 року.

Багато західних видань підхопили цю тезу і винесли тему про переговори в заголовки.

“Мирні переговори в Україні є альтернативою неминучій поразці на полі бою, каже високопоставлений генерал”, – пише британська The Telegraph.

“Україна не може перемогти Росію на полі бою і їй доведеться розпочати переговори з Путіним, визнає один із високопоставлених воєначальників Зеленського, генерал-майор Вадим Скибицький. матеріал Daily Mail.

На цей же момент звернула увагу агентство Reuters: “Україна може згодом розпочати переговори з Росією, каже офіцер розвідки”.