Україна атакувала нафтотермінал у Петербурзі перед форумом Путіна

У Санкт-Петербурзі підтвердили атаку безпілотників по об’єктах інфраструктури міста. Про це повідомила місцева влада, зазначивши, що під удар потрапили об’єкти в Кронштадтському, Кіровському та Красносельському районах.

За офіційною інформацією, внаслідок атаки були зафіксовані пошкодження інфраструктурних об’єктів. Деталі щодо характеру уражень та можливих наслідків наразі уточнюються. Також не повідомляється про масштаби руйнувань і можливі перебої в роботі окремих об’єктів.

Водночас російські Telegram-канали та місцеві пабліки повідомляють, що однією з цілей атаки міг стати «Петербурзький нафтовий термінал». Офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації немає. Представники підприємства також поки що не коментували повідомлення про можливе ураження об’єкта.

За даними російських джерел, під час атаки в різних районах міста було чути вибухи, а також роботу систем протиповітряної оборони. У низці районів тимчасово вводилися обмеження, пов’язані з безпековою ситуацією.

Атака відбулася на тлі проведення у Санкт-Петербурзі щорічного міжнародного економічного форуму, який традиційно використовується російською владою як майданчик для презентації економічних і політичних ініціатив. Захід уже розпочав свою роботу, а участь у ньому беруть представники російського бізнесу, чиновники та делегації з низки держав.

Очікується, що головною подією форуму стане виступ президента РФ Володимира Путіна, запланований на найближчі дні. Саме тому інцидент із атакою безпілотників привернув особливу увагу російських медіа та експертів, які пов’язують посилення ударів по стратегічних об’єктах із триваючою війною між Росією та Україною.

Останніми місяцями російські регіони дедалі частіше повідомляють про атаки безпілотних літальних апаратів. Під удари регулярно потрапляють об’єкти паливно-енергетичного комплексу, логістична інфраструктура та військові об’єкти. У багатьох випадках російська влада заявляє про успішне перехоплення дронів, однак повідомлення про пошкодження стратегічних підприємств продовжують з’являтися в інформаційному просторі.

Наразі офіційні структури продовжують оцінювати наслідки атаки в Санкт-Петербурзі. Інформація щодо можливих пошкоджень «Петербурзького нафтового терміналу» та інших об’єктів уточнюється.