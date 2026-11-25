Українські безпілотники в ніч проти 25 листопада атакували Сизранський і Куйбишевський нафтопереробні заводи в Самарській області Росії, після чого на території підприємств виникли пожежі. Про удари повідомили українські моніторингові ресурси, а російська сторона підтвердила масштабну атаку безпілотників на регіон.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що над регіоном було збито понад 145 безпілотників. За його словами, внаслідок атаки загинула одна цивільна людина, у деяких районах виникли перебої з електропостачанням. Російські регіональні повідомлення також підтверджували наявність наслідків на землі.

Російські підприємства належать до групи компаній «Роснефть». Сизранський завод має важливе значення для переробки нафти в Поволжі, а Куйбишевський НПЗ забезпечує виробництво моторного пального та інших нафтопродуктів. Обидва об’єкти інтегровані в російську промислову систему постачання пального.

Точний обсяг пошкоджень обладнання та інформація про зупинку виробництва на момент підготовки матеріалу незалежно не підтверджені. Поява пожежі на території заводу сама по собі не свідчить про повне припинення його роботи. Для оцінки економічного ефекту необхідні дані про стан установок первинної переробки, резервуарного парку та логістичних комунікацій.

Атаки на російські нафтопереробні підприємства є частиною кампанії зі зниження можливостей РФ виробляти та постачати пальне. Нафтопродукти використовуються як для забезпечення внутрішнього ринку, так і для потреб російських збройних сил. Порушення роботи НПЗ може впливати на регіональні запаси бензину, дизельного пального та авіаційного палива.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін заявляв про продовження українських ударів по нафтопереробній інфраструктурі та погрожував відповідними заходами. Президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово наголошував на праві України завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують російську воєнну машину.