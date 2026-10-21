Уіткофф назвав конструктивними переговори з Путіним у Петербурзі
2026-21-10    134

Уіткофф назвав конструктивними переговори з Путіним у Петербурзі

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф 21 жовтня заявив про конструктивний характер переговорів із Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі та повідомив, що контакти щодо завершення війни Росії проти України продовжаться у тристоронньому форматі за участю США, Росії та України на технічному рівні. За словами американського посланця, сторони обговорили рамки мирного врегулювання, а наступним етапом мають стати консультації фахівців, які опрацьовуватимуть можливі кроки до припинення бойових дій.

Віткофф повідомив про результати зустрічі після переговорів із російським керівником. Він зазначив, що метою візиту було продовжити роботу, розпочату під час контактів із президентом України Володимиром Зеленським у Норвегії, та обговорити параметри майбутньої мирної угоди. Окремо американський представник подякував російській стороні за звільнення громадянина США Стівена Габбарда, який зможе повернутися до родини.

«Ці обговорення були конструктивними й продовжаться у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні», — повідомив Віткофф. Він додав, що попереду залишається значний обсяг роботи, а президент США Дональд Трамп зберігає намір домогтися завершення війни та досягнення всеосяжного й тривалого миру.

Під час зустрічі в Санкт-Петербурзі американський посланець також передав російській стороні документи з пропозиціями щодо врегулювання конфлікту. За його словами, матеріали містять підходи, які мають допомогти визначити подальші кроки переговорного процесу. Віткофф запропонував Путіну розглянути можливість поновлення тристоронніх консультацій, у межах яких спеціалізовані групи могли б детально опрацювати питання, що потребують узгодження.

Переговори відбулися після дипломатичних контактів в Осло 20 жовтня, у яких брали участь Віткофф, Зеленський, президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Серед тем, які обговорювалися під час зустрічей, були безпекові гарантії, економічні питання, протиповітряна оборона, захист енергетичної інфраструктури та можливість часткового припинення вогню. Американська сторона прагне використати ці контакти для підготовки основи майбутніх домовленостей.

За інформацією російської сторони, зустріч Путіна з Віткоффом тривала близько трьох годин. До переговорів дистанційно долучався Джаред Кушнер, зять Трампа, який бере участь у дипломатичних зусиллях американської адміністрації. Російська сторона заявила про готовність розглядати відновлення тристоронніх консультацій, однак конкретні параметри майбутніх домовленостей ще мають бути опрацьовані.

Помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що Москва загалом готова повернутися до тристоронніх переговорів у середині листопада. За його словами, ключовою темою має стати формування системи безпеки Росії та України після завершення конфлікту. Серед можливих майданчиків для наступного раунду консультацій називали Абу-Дабі, проте остаточні дата й місце зустрічі потребують підтвердження.

Водночас заяви про конструктивний характер переговорів не означають, що сторони вже погодили умови припинення війни. Питання територій, гарантій безпеки, контролю за виконанням можливих домовленостей і майбутнього окупованих регіонів залишаються принциповими для переговорного процесу. Перехід до технічного рівня може дати змогу деталізувати окремі пропозиції, але політичні рішення, які потребуватимуть узгодження на найвищому рівні, залишаються відкритими.

Тристоронній формат передбачає безпосередню участь України у виробленні рішень, а не лише обмін позиціями між Вашингтоном і Москвою. Результативність наступного етапу залежатиме від того, чи зможуть робочі групи перетворити загальні пропозиції на конкретні механізми припинення бойових дій, гарантування безпеки та контролю за виконанням майбутньої угоди. До початку консультацій також має бути зрозуміло, які саме питання винесуть на порядок денний і які повноваження матимуть учасники переговорів.

Для адміністрації Трампа поновлення діалогу є частиною ширших зусиль із пошуку політичного виходу з війни, що триває після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Однак дипломатичні контакти самі по собі не гарантують швидкого припинення бойових дій. Подальший розвиток переговорів визначатиметься готовністю сторін узгоджувати взаємні зобов’язання та шукати рішення щодо питань, у яких їхні позиції досі суттєво різняться.

війна в Україні, Володимир Путін, Дональд Трамп, мирні переговори, Стів Уіткофф
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