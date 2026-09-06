Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України
2026-06-09    151

Уіткофф анонсував тристоронні переговори РФ, США та України

Спецпредставник президента США Стів Уіткофф заявив у Києві, що про можливе проведення тристоронньої зустрічі представників Росії, США та України буде оголошено найближчим часом. Про це він сказав під час візиту до столиці після переговорів у Москві, де американська делегація, за його словами, обговорила нові пропозиції щодо врегулювання.

Уіткофф повідомив, що вважає результати московських переговорів суттєвим прогресом. За його словами, американська сторона почула нові ідеї та після цього привезла до Києва низку пропозицій для подальшого обговорення. Він пов’язав ці напрацювання з можливістю переходу до наступного етапу дипломатичного процесу.

«Я думаю, ми досягли значного прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї», — сказав Уіткофф. Він також послався на попередні заяви президента Володимира Зеленського щодо тристоронніх переговорів і висловив сподівання, що про їх проведення сторони зможуть оголосити найближчим часом.

Американський представник окремо наголосив на необхідності координації між учасниками дипломатичного процесу. За його словами, саме тому до Києва прибули представники розвідувальних структур країн Європейського Союзу. Уіткофф також повідомив про приїзд членів американської команди, які безпосередньо залучені до пошуку шляхів завершення війни.

«Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення», — заявив він. Уіткофф зазначив, що для досягнення домовленостей сторонам доведеться шукати компроміси та зближувати позиції. Він додав, що американська команда має необхідні можливості для продовження цієї роботи.

За словами Уіткоффа, Вашингтон налаштований на дипломатичне вирішення конфлікту. Він заявив, що американська сторона «повна рішучості» продовжувати переговорні зусилля та сподівається на результат, який дозволить досягти мирного врегулювання.

Паралельно з цим Джаред Кушнер повідомив, що США працюють над створенням «мирного пакета» щодо врегулювання війни. Він не розкрив конкретних положень документа, однак пов’язав його підготовку з подальшим переговорним процесом між Києвом і Москвою за посередництва Вашингтона.

Кушнер також висловив сподівання на відновлення переговорів у тристоронньому форматі за участю Росії, США та України. При цьому конкретні дата, місце проведення та склад потенційної зустрічі наразі не оголошені. Також невідомо, які саме питання увійдуть до порядку денного та чи буде зустріч присвячена одному раунду переговорів або стане частиною ширшого процесу.

Підготовка американського «мирного пакета» відбувається на тлі активізації контактів Вашингтона з обома сторонами. Роль Кушнера у цьому процесі пов’язана з його участю в дипломатичних зусиллях адміністрації Трампа, тоді як Уіткофф є одним із ключових представників США, залучених до переговорів щодо завершення війни.

Для переходу від консультацій до офіційного тристороннього формату сторонам необхідно узгодити базові параметри зустрічі та предмет переговорів. Поки публічно не повідомляється, чи містять американські пропозиції конкретні умови щодо припинення вогню, територіальних питань, гарантій безпеки або майбутнього статусу сторін. Саме ці питання можуть визначити подальший формат і зміст переговорного процесу.

Володимир Зеленський, Джаред Кушнер, мирний пакет, мирні переговори, новини України, Стів Уіткофф
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