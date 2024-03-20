Ухилянтів, що не з’явилися до ТЦК, будуть розшукувати

Ухилянтів, які тричі проігнорували повістку і не з’явилися до ТЦК, будуть подавати у розшук. Таку норму нардепи пропонують додати в закон про мобілізацію. Про це заявив народний депутат Вадим Івченко.

Також у Раді планують збільшуватися штрафи та адміністративну відповідальність за ухилянта від мобілізації.

“Ми знаємо за ініціативу з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи та адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку – цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з’явився вдруге по повістці в ВЛК, військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, за рішенням суду, я думаю, може людина подаватися і в розшук”, — додав нардеп.