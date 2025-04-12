Ухилянтам «закрутять гайки»

Що буде з тими, хто проігнорував кілька повісток поспіль? З’явилось роз’яснення фахівців на порталі “ЮристиUA“.

Неявка за повісткою передбачає адміністративну відповідальність – від 17 000 до 25 500 гривень штрафу. Якщо військовозобов’язаний добровільно не сплачує штраф протягом 15 днів, то ТЦК передає дані до виконавчої служби. Далі сума штрафу подвоюється.

Юристи попереджають, що заарештувати житло ухилянта можуть, якщо сума заборгованості за штрафами перевищує 160 тисяч гривень. Враховуючи те, що штрафи можуть бути подвоєні, а повістки можуть приходити одна за одною, “критична сума” може накопичитися відносно швидко.