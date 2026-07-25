Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що для громадян, які порушують правила військового обліку та ухиляються від мобілізації, можуть запровадити додаткові обмеження. Йдеться про можливе обмеження доступу до окремих адміністративних послуг, позбавлення права керування транспортними засобами та арешт банківських рахунків. За словами омбудсмена, відповідні законодавчі ініціативи вже підготовлені, однак наразі ще не внесені на розгляд Верховної Ради.

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Про це Решетилова повідомила в ефірі телемарафону, коментуючи можливі механізми впливу на осіб, які не виконують вимоги законодавства щодо військового обліку. Вона зазначила, що йдеться про комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності розшуку порушників та обмеження їхнього доступу до окремих державних сервісів.

«Це комплекс заходів, який дозволить більш ефективні розшукові дії щодо тих порушників, які ухиляються від мобілізації, і обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава. Я вважаю, що це має бути справедливим до тих людей, які тривалий час несуть службу і потребують заміни», — сказала Решетилова.

За її словами, підготовлені законопроєкти передбачають обмеження саме для осіб, які порушують вимоги військового обліку. Водночас остаточний перелік можливих санкцій, а також порядок їх застосування визначатиметься після внесення документів до парламенту та проходження законодавчої процедури.

Тема посилення відповідальності за порушення правил військового обліку обговорюється вже тривалий час. Одним із діючих механізмів є фінансові санкції та примусове виконання рішень. Так, ще у квітні повідомлялося, що в межах виконавчих проваджень було заблоковано близько 30 тисяч банківських рахунків громадян, які мали невиконані зобов’язання, пов’язані з порушенням військового обліку.

Крім того, правова база вже містить інструменти, які дозволяють застосовувати окремі обмеження щодо права керування транспортними засобами. Наказ Міністерства оборони №430 від 28 червня 2024 року затвердив форму вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про тимчасове обмеження права керування автомобілем. Сам документ визначає процедуру оформлення відповідних матеріалів, однак рішення про застосування такого обмеження ухвалюється відповідно до чинного законодавства.

Запропоновані законодавчі зміни можуть розширити перелік заходів впливу на порушників військового обліку. У разі їх ухвалення державні органи отримають додаткові механізми контролю за виконанням мобілізаційного законодавства, зокрема через обмеження доступу до окремих адміністративних сервісів.

Раніше Ольга Решетилова вже заявляла, що суспільству варто бути готовим до непопулярних рішень у сфері мобілізації. За її словами, забезпечення обороноздатності країни потребує рішень, які дозволять підтримувати належний рівень комплектування Сил оборони та забезпечити ротацію військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті.

Хто потрапляє під поняття «ухилянт»?

У чинному законодавстві термін «ухилянт» не є офіційним юридичним визначенням. У публічному просторі ним зазвичай називають громадян, які умисно ухиляються від виконання обов’язків військового обліку або мобілізації та порушують вимоги законодавства.

До цієї категорії можуть належати особи, які:

не з’являються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки після належним чином врученої повістки;

ігнорують вимогу оновити військово-облікові дані або інші передбачені законом обов’язки;

не виконують рішення чи законні вимоги ТЦК та СП;

перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства.

Водночас сам факт того, що людина не була мобілізована або не проходить військову службу, не означає автоматично, що вона є «ухилянтом». Такий статус не встановлюється законом як окрема юридична категорія, а застосування будь-яких обмежень можливе лише у випадках і порядку, визначених законодавством та відповідними рішеннями уповноважених органів.