Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто
2026-25-07    120

Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що для громадян, які порушують правила військового обліку та ухиляються від мобілізації, можуть запровадити додаткові обмеження. Йдеться про можливе обмеження доступу до окремих адміністративних послуг, позбавлення права керування транспортними засобами та арешт банківських рахунків. За словами омбудсмена, відповідні законодавчі ініціативи вже підготовлені, однак наразі ще не внесені на розгляд Верховної Ради.

Читайте також: Майно ухилянта можуть арештувати, навіть якщо воно оформлене на дружину

Про це Решетилова повідомила в ефірі телемарафону, коментуючи можливі механізми впливу на осіб, які не виконують вимоги законодавства щодо військового обліку. Вона зазначила, що йдеться про комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності розшуку порушників та обмеження їхнього доступу до окремих державних сервісів.

«Це комплекс заходів, який дозволить більш ефективні розшукові дії щодо тих порушників, які ухиляються від мобілізації, і обмежить їхнє вільне пересування і доступ до певних послуг, які надає держава. Я вважаю, що це має бути справедливим до тих людей, які тривалий час несуть службу і потребують заміни», — сказала Решетилова.

За її словами, підготовлені законопроєкти передбачають обмеження саме для осіб, які порушують вимоги військового обліку. Водночас остаточний перелік можливих санкцій, а також порядок їх застосування визначатиметься після внесення документів до парламенту та проходження законодавчої процедури.

Тема посилення відповідальності за порушення правил військового обліку обговорюється вже тривалий час. Одним із діючих механізмів є фінансові санкції та примусове виконання рішень. Так, ще у квітні повідомлялося, що в межах виконавчих проваджень було заблоковано близько 30 тисяч банківських рахунків громадян, які мали невиконані зобов’язання, пов’язані з порушенням військового обліку.

Крім того, правова база вже містить інструменти, які дозволяють застосовувати окремі обмеження щодо права керування транспортними засобами. Наказ Міністерства оборони №430 від 28 червня 2024 року затвердив форму вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про тимчасове обмеження права керування автомобілем. Сам документ визначає процедуру оформлення відповідних матеріалів, однак рішення про застосування такого обмеження ухвалюється відповідно до чинного законодавства.

Запропоновані законодавчі зміни можуть розширити перелік заходів впливу на порушників військового обліку. У разі їх ухвалення державні органи отримають додаткові механізми контролю за виконанням мобілізаційного законодавства, зокрема через обмеження доступу до окремих адміністративних сервісів.

Раніше Ольга Решетилова вже заявляла, що суспільству варто бути готовим до непопулярних рішень у сфері мобілізації. За її словами, забезпечення обороноздатності країни потребує рішень, які дозволять підтримувати належний рівень комплектування Сил оборони та забезпечити ротацію військовослужбовців, які тривалий час перебувають на фронті.

Хто потрапляє під поняття «ухилянт»?

У чинному законодавстві термін «ухилянт» не є офіційним юридичним визначенням. У публічному просторі ним зазвичай називають громадян, які умисно ухиляються від виконання обов’язків військового обліку або мобілізації та порушують вимоги законодавства.

До цієї категорії можуть належати особи, які:

  • не з’являються до територіального центру комплектування та соціальної підтримки після належним чином врученої повістки;
  • ігнорують вимогу оновити військово-облікові дані або інші передбачені законом обов’язки;
  • не виконують рішення чи законні вимоги ТЦК та СП;
  • перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства.

Водночас сам факт того, що людина не була мобілізована або не проходить військову службу, не означає автоматично, що вона є «ухилянтом». Такий статус не встановлюється законом як окрема юридична категорія, а застосування будь-яких обмежень можливе лише у випадках і порядку, визначених законодавством та відповідними рішеннями уповноважених органів.

адміністративні послуги, арешт рахунків, банківські рахунки, Верховна Рада, виконавче провадження, військова служба, військовий облік, військовий омбудсмен, військовозобовязані, водійські права, законопроєкт, Міністерство оборони, мобілізаційне законодавство, мобілізація, Ольга Решетилова, повістки, Сили оборони, ТЦК, ТЦК та СП, ухилянт, ухилянти
Останні новини
Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році

Українці з інвалідністю можуть отримати податкову пільгу у 2026 році
Українці з інвалідністю I та II груп, а також батьки читать далее
25-07, 13:58
Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова

Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова
Андрій Садовий — український політик, міський голова Львова, який очолює читать далее
25-07, 12:11
Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто

Ухилянтам можуть обмежити доступ до держпослуг і керування авто
Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що для громадян, які порушують читать далее
25-07, 10:58
Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена

Ольга Решетилова: біографія та цікаві факти про військового омбудсмена
Ольга Решетилова — українська журналістка, правозахисниця, громадська діячка та перший читать далее
25-07, 10:54
Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають

Новий сплеск інтересу до Мерилін Монро: чому її феномен досі вивчають
У світі знову зростає інтерес до постаті Мерилін Монро на читать далее
25-07, 10:40
Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів

Аудит бригад ЗСУ: Чмут запропонував розформувати до 30% підрозділів
В Україні триває аудит військових бригад, за результатами якого частину читать далее
25-07, 10:31
Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю

Ракета FP-5 «Фламінго»: що відомо про українську зброю
У ніч проти 24 липня Сили оборони України завдали удару читать далее
25-07, 10:28
Микола Шапаренко: біографія та цікаві факти про українського футболіста

Микола Шапаренко: біографія та цікаві факти про українського футболіста
Микола Шапаренко — український професійний футболіст, півзахисник київського «Динамо» та читать далее
25-07, 10:24
Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ

Allseeds призупиняє роботу в Україні через загрозу атак РФ
Група компаній Allseeds оголосила про призупинення операційної діяльності в Україні читать далее
25-07, 10:22
Зеленський відкинув звинувачення у вживанні наркотиків

Зеленський відкинув звинувачення у вживанні наркотиків
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю американській консервативній блогерці читать далее
25-07, 10:19
Тайсон Ф’юрі здобув другу перемогу за пів року, суперник відмовився битися

Тайсон Ф’юрі здобув другу перемогу за пів року, суперник відмовився битися
Британський супертяж Тайсон Ф'юрі здобув перемогу над польським боксером Маріушем читать далее
25-07, 10:16
Лора Лумер заявила про українське коріння після візиту до Києва

Лора Лумер заявила про українське коріння після візиту до Києва
Американська консервативна журналістка та інфлюенсерка Лора Лумер під час візиту читать далее
25-07, 10:14
На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через ракетний удар РФ

На Київщині 25 липня оголосили День жалоби через ракетний удар РФ
У Київській області 25 липня оголошено Днем жалоби за загиблими читать далее
25-07, 10:11
РФ намагається прорвати кордон на нових участках півночі Харківщини

РФ намагається прорвати кордон на нових участках півночі Харківщини
Російські окупаційні війська активізували спроби розширити зону бойових дій на читать далее
25-07, 10:10
У Польщі стався витік даних майже 400 військових центру кіберпідготовки

У Польщі стався витік даних майже 400 військових центру кіберпідготовки
У Польщі стався витік персональних даних 392 військовослужбовців Центру підготовки читать далее
25-07, 10:07
Юрій Ігнат: біографія та цікаві факти про речника Повітряних сил ЗСУ

Юрій Ігнат: біографія та цікаві факти про речника Повітряних сил ЗСУ
Юрій Ігнат — український військовослужбовець, полковник та начальник управління комунікацій читать далее
25-07, 10:05
Олександр Півненко: біографія та цікаві факти про командувача Національної гвардії

Олександр Півненко: біографія та цікаві факти про командувача Національної гвардії
Олександр Півненко — український військовий, генерал-майор, Герой України та командувач читать далее
25-07, 10:03
У Раді почали готувати законодавство для повоєнних виборів

У Раді почали готувати законодавство для повоєнних виборів
У Верховній Раді триває підготовка законодавчої бази, необхідної для проведення читать далее
24-07, 20:30
Іспанія спростила отримання довгострокової резиденції для українців

Іспанія спростила отримання довгострокової резиденції для українців
Іспанія змінила правила легалізації для громадян України, які перебувають у читать далее
24-07, 20:29
Сергій Ткач: біографія та факти про серійного вбивцю

Сергій Ткач: біографія та факти про серійного вбивцю
Сергій Ткач — один із найвідоміших серійних убивць на пострадянському читать далее
24-07, 18:41
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026