Угорщина знову заблокувала переговорні блоки щодо вступу до ЄС
2026-22-07    95

Угорщина знову заблокувала переговорні блоки щодо вступу до ЄС

Угорщина під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення заблокувала відкриття наступних двох переговорних блоків у процесі вступу до ЄС для України та Молдови. За даними українських ЗМІ, представники Будапешта не погодили результати експертизи кластерів 2 «Внутрішній ринок» і 3 «Конкурентоспроможність», через що подальший переговорний процес щонайменше відкладено до 1 вересня.

Йдеться про етап переговорів, під час якого держави-члени ЄС мають одноголосно погодити відкриття окремих переговорних кластерів. Без підтримки всіх країн Євросоюзу Європейська комісія не може перейти до наступної стадії переговорів із країнами-кандидатами. Саме тому позиція Будапешта фактично заблокувала ухвалення рішення, попри завершення технічної підготовки відповідних блоків.

За інформацією джерел, це вже друга невдала спроба інституцій ЄС розблокувати переговорний процес за останній тиждень. Під час попереднього засідання 17 липня Угорщина погодила відкриття третього переговорного блоку для Молдови, однак виступила проти відкриття як другого, так і третього блоків для України. Цього разу, за повідомленнями ЗМІ, компромісу не вдалося досягти і щодо молдовського напряму.

Затримка стала першим суттєвим випробуванням для Ірландії, яка нещодавно розпочала головування в Раді Європейського Союзу. Дублін розраховував завершити погодження другого та третього переговорних блоків до початку літньої перерви в роботі європейських інституцій. Відсутність консенсусу означає, що питання, найімовірніше, повернеться до порядку денного лише після завершення канікул у структурах ЄС.

Процес вступу до Європейського Союзу передбачає відкриття та закриття переговорних кластерів, які охоплюють різні сфери законодавства та державного управління. Другий кластер стосується функціонування внутрішнього ринку, включаючи свободу руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Третій охоплює питання конкурентної політики, цифрової економіки, промислового розвитку, науки та інновацій. Відкриття цих напрямів є необхідним етапом подальшої гармонізації національного законодавства із правом Європейського Союзу.

Останні місяці Угорщина неодноразово використовувала право вето щодо окремих рішень, пов’язаних із європейською інтеграцією України. Будапешт пояснював свою позицію низкою політичних та двосторонніх питань, які, на його думку, потребують врегулювання. Водночас керівництво Європейської комісії та низка держав-членів ЄС неодноразово заявляли про намір продовжувати переговорний процес із країнами-кандидатами та шукати механізми для досягнення консенсусу.

Подальший розвиток переговорів залежатиме від політичних консультацій між державами-членами Євросоюзу після відновлення роботи європейських інституцій восени. Якщо компроміс буде знайдено, питання відкриття переговорних кластерів може бути повторно винесене на розгляд Ради ЄС.

Будапешт, внутрішній ринок, держави-члени ЄС, Дублін, євроінтеграція, Європейська комісія, Європейський Союз, ЄС, Ірландія, конкурентоспроможність, країни-кандидати, міжнародні відносини, Молдова, переговори про вступ, переговорні кластери, політика ЄС, право вето, Рада ЄС, розширення ЄС, Угорщина
Останні новини
Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора

Євген Бушмакін: біографія та цікаві факти про актора
Євген Бушмакін — український актор театру і кіно, лауреат Національної читать далее
22-07, 19:36
Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку

Катерина Остапчук: біографія та цікаві факти про блогерку
Катерина Остапчук (дівоче прізвище — Полтавська) — українська блогерка, підприємиця читать далее
22-07, 19:31
Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону

Вчені закликають частіше включати помідори до літнього раціону
У розпал сезону овочів експерти з харчування знову звернули увагу читать далее
22-07, 19:10
Чи може військовий повернути виплати родині після полону

Чи може військовий повернути виплати родині після полону
Повернення військовослужбовця зі статусу зниклого безвісти або з полону не читать далее
22-07, 18:58
Угорщина знову заблокувала переговорні блоки щодо вступу до ЄС

Угорщина знову заблокувала переговорні блоки щодо вступу до ЄС
Угорщина під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з читать далее
22-07, 18:39
Бронювання через «Дію» можуть призупинити: що відомо

Бронювання через «Дію» можуть призупинити: що відомо
Сервіс бронювання військовозобов'язаних працівників через портал «Дія» можуть тимчасово призупинити читать далее
22-07, 18:36
Найбільші океанаріуми світу фіксують рекордний інтерес з боку туристів

Найбільші океанаріуми світу фіксують рекордний інтерес з боку туристів
Світові океанаріуми повідомляють про зростання відвідуваності на тлі активного літнього читать далее
22-07, 16:38
Яке церковне свято 23 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 23 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
23 липня 2026 року православна церква вшановує святих мучеників Трохима, читать далее
22-07, 16:13
Ринок домашніх масажерів демонструє рекордне зростання попиту

Ринок домашніх масажерів демонструє рекордне зростання попиту
Світовий ринок домашніх масажерів продовжує стрімко зростати на тлі збільшення читать далее
22-07, 16:07
За нелегальну оренду житла штраф може сягнути 85 тисяч гривень

За нелегальну оренду житла штраф може сягнути 85 тисяч гривень
Власники квартир, які здають житло без офіційного оформлення договору та читать далее
22-07, 15:59
Maersk призупиняє роботу в чорноморських портах через удари

Maersk призупиняє роботу в чорноморських портах через удари
Один із найбільших світових операторів контейнерних перевезень Maersk тимчасово призупиняє читать далее
22-07, 15:57
Тіньові сади набирають популярності: чому змінюється підхід до озеленення

Тіньові сади набирають популярності: чому змінюється підхід до озеленення
Ландшафтні дизайнери та екологи фіксують зростання інтересу до створення садів, читать далее
22-07, 13:39
Ігор Скибюк: біографія та цікаві факти про військового

Ігор Скибюк: біографія та цікаві факти про військового
Ігор Скибюк — український військовий, генерал-майор, офіцер Десантно-штурмових військ Збройних читать далее
22-07, 13:30
Після війни військовий збір можуть замінити податком на відбудову

Після війни військовий збір можуть замінити податком на відбудову
Після завершення війни в Україні чинний 5% військовий збір можуть читать далее
22-07, 12:21
F-16 вперше збив російський літак, заявив генерал США

F-16 вперше збив російський літак, заявив генерал США
Українські військові вперше знищили російський літак за допомогою винищувача F-16 читать далее
22-07, 11:39
Смертність вчетверо перевищила народжуваність: нові дані за пів року

Смертність вчетверо перевищила народжуваність: нові дані за пів року
В Україні за перше півріччя 2026 року зареєстрували 73,3 тисячі читать далее
22-07, 10:59
Субсидію можуть перерахувати через виїзд за кордон

Субсидію можуть перерахувати через виїзд за кордон
Тривале перебування одного з членів домогосподарства за кордоном може вплинути читать далее
22-07, 10:52
МВФ вимагає перегляд тарифів на газ і світло після 2027 року

МВФ вимагає перегляд тарифів на газ і світло після 2027 року
Підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення після 2027 читать далее
22-07, 10:48
У Москві знайшли мертвим ексдиректора термінала, пов’язаного з літаком Пригожина

У Москві знайшли мертвим ексдиректора термінала, пов’язаного з літаком Пригожина
У Москві знайшли повішеним колишнього директора термінала ділової авіації аеропорту читать далее
22-07, 09:19
Олександр Гарбарчук: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України

Олександр Гарбарчук: біографія та цікаві факти про заслуженого артиста України
Олександр Гарбарчук — український танцівник, заслужений артист України, багаторічний соліст читать далее
22-07, 09:15
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026