Угорщина знову заблокувала переговорні блоки щодо вступу до ЄС

Угорщина під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення заблокувала відкриття наступних двох переговорних блоків у процесі вступу до ЄС для України та Молдови. За даними українських ЗМІ, представники Будапешта не погодили результати експертизи кластерів 2 «Внутрішній ринок» і 3 «Конкурентоспроможність», через що подальший переговорний процес щонайменше відкладено до 1 вересня.

Йдеться про етап переговорів, під час якого держави-члени ЄС мають одноголосно погодити відкриття окремих переговорних кластерів. Без підтримки всіх країн Євросоюзу Європейська комісія не може перейти до наступної стадії переговорів із країнами-кандидатами. Саме тому позиція Будапешта фактично заблокувала ухвалення рішення, попри завершення технічної підготовки відповідних блоків.

За інформацією джерел, це вже друга невдала спроба інституцій ЄС розблокувати переговорний процес за останній тиждень. Під час попереднього засідання 17 липня Угорщина погодила відкриття третього переговорного блоку для Молдови, однак виступила проти відкриття як другого, так і третього блоків для України. Цього разу, за повідомленнями ЗМІ, компромісу не вдалося досягти і щодо молдовського напряму.

Затримка стала першим суттєвим випробуванням для Ірландії, яка нещодавно розпочала головування в Раді Європейського Союзу. Дублін розраховував завершити погодження другого та третього переговорних блоків до початку літньої перерви в роботі європейських інституцій. Відсутність консенсусу означає, що питання, найімовірніше, повернеться до порядку денного лише після завершення канікул у структурах ЄС.

Процес вступу до Європейського Союзу передбачає відкриття та закриття переговорних кластерів, які охоплюють різні сфери законодавства та державного управління. Другий кластер стосується функціонування внутрішнього ринку, включаючи свободу руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили. Третій охоплює питання конкурентної політики, цифрової економіки, промислового розвитку, науки та інновацій. Відкриття цих напрямів є необхідним етапом подальшої гармонізації національного законодавства із правом Європейського Союзу.

Останні місяці Угорщина неодноразово використовувала право вето щодо окремих рішень, пов’язаних із європейською інтеграцією України. Будапешт пояснював свою позицію низкою політичних та двосторонніх питань, які, на його думку, потребують врегулювання. Водночас керівництво Європейської комісії та низка держав-членів ЄС неодноразово заявляли про намір продовжувати переговорний процес із країнами-кандидатами та шукати механізми для досягнення консенсусу.

Подальший розвиток переговорів залежатиме від політичних консультацій між державами-членами Євросоюзу після відновлення роботи європейських інституцій восени. Якщо компроміс буде знайдено, питання відкриття переговорних кластерів може бути повторно винесене на розгляд Ради ЄС.