Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною
2026-22-09    140

Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 21 вересня заявив, що Будапешт не прийняв запрошення України до «Карпатської вісімки» та не погоджує будівництво в Угорщині сховища стратегічних запасів нафтопродуктів для українського ринку. Про це він сказав у парламенті Угорщини, наступного дня після підписання меморандуму між «Нафтогазом» і угорською MOL.

За словами Мадяра, Угорщина отримала запрошення до нового регіонального формату, однак не погодилася на участь. Він заявив, що Будапешт мав «поважну причину» не приєднуватися до ініціативи. Раніше повідомлялося про участь Угорщини у заходах «Карпатської вісімки», однак після заяви угорського прем’єра Будапешт підтвердив, що формально не є учасником нового політичного формату.

«Карпатська вісімка» була започаткована Україною у вересні 2026 року як регіональний формат співпраці у сферах торгівлі, безпеки, енергетики та транскордонної інфраструктури. Установчий саміт відбувся в Івано-Франківській області, а серед країн, представлених на заході, були Румунія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Сербія та Угорщина. За даними Reuters, під час зустрічі сторони уклали понад 50 домовленостей загальною вартістю понад 1 млрд євро.

Окремо Мадяр виступив проти проєкту створення в Угорщині потужностей для зберігання українських запасів нафтопродуктів. 20 вересня «Нафтогаз» та MOL підписали меморандум про спільне опрацювання можливого будівництва таких об’єктів поблизу українсько-угорського кордону. Українська сторона пояснила ініціативу необхідністю диверсифікувати маршрути постачання та створити додаткові потужності за межами зон, які можуть зазнавати ударів.

Мадяр заявив, що за уряду партії «Тиса» українське нафтове сховище на території країни не будуватимуть. За його словами, переговори MOL із «Нафтогазом» розпочалися ще за попереднього уряду Віктора Орбана, але нинішня влада не погоджується з тим, що компанія вела консультації з українською стороною без дозволу уряду. Мадяр також заявив, що держава як акціонер MOL очікує іншого порядку взаємодії з компанією.

Водночас MOL охарактеризувала домовленість із «Нафтогазом» як проєкт на дуже ранній стадії. Йдеться не про готове рішення щодо будівництва, а про вивчення технічних, фінансових, екологічних та безпекових умов. Таким чином, остаточна реалізація інфраструктури залежала б від результатів подальшого опрацювання та необхідних погоджень.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ здивований «безпідставними конфронтаційними заявами» угорського прем’єра. За його словами, причини відмови Будапешта від участі в «Карпатській вісімці» залишаються невідомими. Сибіга також наголосив, що політичні розбіжності не повинні перешкоджати практичній співпраці українських та угорських енергетичних компаній.

Для українського енергетичного сектору питання резервного зберігання пального набуває додаткового значення через ризики атак на інфраструктуру. «Нафтогаз» паралельно домовився з польською ORLEN про три поставки зрідженого природного газу на початку 2027 року та постачання нафтопродуктів для «Укрнафти» на суму до 500 млн доларів. Ці домовленості мають розширити кількість зовнішніх маршрутів постачання енергоресурсів.

Новий конфлікт навколо енергетичного проєкту виник після періоду часткового потепління у відносинах Києва та Будапешта. Петер Мадяр змінив Віктора Орбана на посаді прем’єр-міністра у травні 2026 року, однак його уряд не погоджується на надання Україні військової допомоги та виступає проти прискорення її вступу до Європейського Союзу. Водночас Будапешт декларував готовність до розвитку окремих напрямів практичної співпраці.

Подальша доля меморандуму між MOL і «Нафтогазом» залежатиме від позиції угорського уряду, оскільки сторони ще не перейшли до повномасштабної реалізації проєкту. Водночас створений Україною регіональний формат продовжить роботу за участю інших держав, а питання енергетичної безпеки залишатиметься одним із його ключових напрямів.

MOL, Карпатська вісімка, Нафтогаз, Петер Мадяр, Угорщина
Останні новини
ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти

ФОПам підвищать податки у 2027 році: нові суми і ліміти
У 2027 році для фізичних осіб-підприємців можуть зрости суми єдиного читать далее
22-09, 14:51
Економіст заявив про виснаження ресурсів війни та скорочення допомоги

Економіст заявив про виснаження ресурсів війни та скорочення допомоги
Український економіст Олексій Кущ заявив, що війна наближається до завершення читать далее
22-09, 10:43
Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною

Угорщина відмовилася від двох ініціатив щодо співпраці з Україною
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 21 вересня заявив, що Будапешт не читать далее
22-09, 10:17
США відкриють нові військові бази у Гренландії

США відкриють нові військові бази у Гренландії
США планують відкрити два нові військові об'єкти у Гренландії в читать далее
22-09, 10:14
Людмила Янукович ймовірно померла в Росії

Людмила Янукович ймовірно померла в Росії
За даними російських реєстрів, телефонний номер колишньої дружини експрезидента України читать далее
22-09, 10:00
Повернення після СЗЧ: Міноборони змінило процедуру

Повернення після СЗЧ: Міноборони змінило процедуру
Спрощена процедура добровільного повернення на військову службу після самовільного залишення читать далее
21-09, 17:24
В Україні з жовтня запустять автоматичне стягнення боргів

В Україні з жовтня запустять автоматичне стягнення боргів
В Україні з жовтня 2026 року планують підключити до системи читать далее
21-09, 17:22
Зеленський заявив про можливі кроки до деескалації війни

Зеленський заявив про можливі кроки до деескалації війни
Президент Володимир Зеленський 21 вересня заявив, що припинення Росією ударів читать далее
21-09, 17:18
Яке церковне свято 22 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 22 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
22 вересня 2026 року православна церква відзначає попразднство Різдва Пресвятої читать далее
21-09, 15:44
В Україні пропонують змінити текст державного гімну

В Україні пропонують змінити текст державного гімну
На сайті Кабінету міністрів України з’явилася електронна петиція із пропозицією читать далее
21-09, 15:38
Борг за комуналку понад 680 грн: кому можуть не дати субсидію

Борг за комуналку понад 680 грн: кому можуть не дати субсидію
Право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний читать далее
21-09, 11:33
ХДС Мерца вперше в історії не пройшла до ландтагу

ХДС Мерца вперше в історії не пройшла до ландтагу
На виборах до ландтагу Мекленбургу — Передньої Померанії 20 вересня читать далее
21-09, 10:55
«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми

«Єдина Росія» набирає 57,83% на виборах до Держдуми
«Єдина Росія» отримує 57,83% голосів на виборах до Державної думи читать далее
21-09, 10:45
Юрій Ткачук: біографія та цікаві факти про керівника «Енергоатома»

Юрій Ткачук: біографія та цікаві факти про керівника «Енергоатома»
Юрій Ткачук — український топменеджер енергетичного та промислового секторів, який читать далее
20-09, 21:02
Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу

Три найбільші металургійні заводи України зупинили роботу
Українська сталеливарна промисловість фактично зупинилася після ударів російських балістичних ракет читать далее
20-09, 16:37
Яке церковне свято 21 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети

Яке церковне свято 21 вересня 2026 року: день ангела, що не можна робити і народні прикмети
21 вересня 2026 року православна церква за юліанським календарем відзначає читать далее
20-09, 16:33
«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади

«Вавилон-Берлін»: фінальний сезон серіала показав прихід Гітлера до влади
У Німеччині 10 вересня 2026 року в медіатеці ARD вийшов читать далее
20-09, 11:27
Бундесвер почав примусову медкомісію для 18-річних чоловіків

Бундесвер почав примусову медкомісію для 18-річних чоловіків
Бундесвер із липня 2026 року почав проводити обов’язкові медичні огляди читать далее
20-09, 10:00
США попередили громадян про загрозу загострення на Близькому Сході

США попередили громадян про загрозу загострення на Близькому Сході
Посольства США в країнах Близького Сходу почали масово попереджати американських читать далее
20-09, 09:56
«Воскресіння Христа»: Мел Гібсон розкрив деталі нового фільму

«Воскресіння Христа»: Мел Гібсон розкрив деталі нового фільму
Режисер Мел Гібсон повідомив нові деталі про фільм «Воскресіння Христа» читать далее
19-09, 18:48
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар