Угорщина не обмежувала захист для чоловіків з України
2026-16-08    251

Угорщина не обмежувала захист для чоловіків з України

Угорщина не запроваджувала обмежень на оформлення тимчасового захисту для чоловіків призовного віку з України, які мають на нього право, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Чоловіки цієї категорії, як і раніше, можуть звертатися для отримання статусу тимчасового захисту на території країни. Правила Угорщини щодо цієї категорії заявників залишилися без змін. Роз’яснення з’явилося на тлі повідомлень про нібито нові обмеження для українських чоловіків у Європейському Союзі.

Йдеться про громадян України призовного віку, які відповідають встановленим умовам для отримання тимчасового захисту. Сам факт перебування чоловіка у відповідному віковому діапазоні не позбавляє його можливості скористатися механізмом захисту в Угорщині. Конкретне право на статус визначається відповідно до чинних правил і обставин заявника.

Поширення інформації про можливі обмеження пов’язане зі змінами, які набули чинності в ЄС 5 серпня. Вони стосуються умов отримання тимчасового захисту для окремих нових заявників з України, однак не означають автоматичної зміни правил у кожній країні Євросоюзу. Застосування загальноєвропейських рішень на практиці залежить від відповідних національних процедур.

У випадку Угорщини Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо підтвердило, що чоловіки призовного віку, які мають право на тимчасовий захист, можуть його оформити. Таким чином, повідомлення про нібито заборону або припинення доступу до цього статусу для всієї категорії українських чоловіків у країні не відповідають актуальним правилам.

Тимчасовий захист у ЄС був запроваджений після початку повномасштабної війни для забезпечення швидкого правового статусу людям, які вимушено залишили Україну. Механізм передбачає доступ до проживання, ринку праці, житла, медичної допомоги та освіти за визначених умов, не вимагаючи від кожного переміщеного громадянина проходження індивідуальної процедури отримання притулку.

Європейський Союз продовжив дію механізму тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2027 року. Водночас правила можуть уточнюватися для різних категорій людей, які прибувають до країн ЄС після початку дії нових рішень. Саме ці зміни стали причиною появи повідомлень про можливі відмінності в умовах для нових заявників.

Для українських чоловіків, які планують оформити тимчасовий захист в Угорщині, ключовим залишається відповідність установленим критеріям. Додаткові обмеження саме через чоловічу стать або призовний вік, за інформацією УВКБ ООН, у країні не запроваджувалися.

Європейський Союз, тимчасовий захист, УВКБ ООН, Угорщина
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