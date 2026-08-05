Російські удари по логістичній інфраструктурі великих торговельних мереж дедалі частіше зачіпають не лише промислові підприємства, а й систему постачання продуктів харчування. Після останньої атаки на Київську область були пошкоджені одразу три великі розподільчі центри компаній Fozzy Group та Novus. Подібні випадки вже відбувалися раніше, однак нинішня тенденція змушує експертів говорити про потенційні ризики для всієї системи роздрібної торгівлі — від зростання витрат на логістику до скорочення асортименту в магазинах.

Чому розподільчі центри є критично важливими

Сучасні продуктові мережі працюють за централізованою моделлю постачання. Більшість товарів спочатку надходить до великих логістичних центрів, де формується замовлення для кожного магазину. Уже звідти щодня сотні вантажівок доставляють продукцію до супермаркетів.

За словами колишнього топменеджера однієї з великих торговельних мереж Олександра Ланецького, навколо великих міст зазвичай працюють один-три основні розподільчі центри кожної мережі. Саме вони забезпечують безперервне поповнення полиць. Один супермаркет великого формату може приймати від однієї до чотирьох і більше вантажівок на добу залежно від сезону, попиту та площі магазину.

Пошкодження такого вузла не означає автоматичну відсутність товарів, але різко ускладнює роботу всієї логістичної системи. Компанії змушені терміново перенаправляти поставки на інші склади, змінювати маршрути, збільшувати транспортні витрати та перерозподіляти товарні запаси між регіонами.

Які наслідки вже спостерігалися

Подібний сценарій уже реалізувався в червні 2026 року після знищення розподільчого центру АТБ у Дніпропетровській області площею майже 38 тис. квадратних метрів. У компанії повідомляли, що цей логістичний комплекс забезпечував продукцією приблизно 300 магазинів мережі.

Після атаки оператору довелося оперативно перебудовувати маршрути доставки та перерозподіляти навантаження між іншими складами. У соціальних мережах тоді з’явилися фотографії нібито порожніх полиць окремих магазинів, однак компанія заявила, що дефіциту продукції не допустила.

Останній удар по двох розподільчих центрах Fozzy Group та одному логістичному об’єкту Novus означає, що подібні перебудови логістики тепер необхідно проводити ще кільком великим операторам одночасно.

Чи можуть зрости ціни на продукти

Логістика є однією з найбільших статей витрат продуктового ритейлу. Якщо склади вибувають із роботи, компаніям доводиться збільшувати плечі доставки, залучати додатковий транспорт, працювати через резервні майданчики та швидко створювати нові логістичні маршрути.

Керівник Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий вважає, що найбільш імовірними наслідками стануть скорочення асортименту окремих категорій товарів і поступове підвищення роздрібних цін. Особливо це стосується продукції з коротким терміном зберігання, яка потребує швидкої доставки.

Економісти зазначають, що навіть за відсутності дефіциту зростання транспортних витрат, витрат на зберігання та страхування вантажів поступово закладається у кінцеву вартість товарів для покупців.

Чи можливі порожні полиці

Масового дефіциту продуктів найближчим часом експерти не прогнозують. Великі мережі за останні роки значно диверсифікували свої логістичні системи, створили резервні маршрути постачання та збільшили кількість альтернативних складів.

Водночас окремі перебої можуть виникати в перші дні після великих атак. Найчастіше це стосується свіжих овочів, фруктів, молочної продукції, охолодженого м’яса та інших товарів, які мають високий оборот.

Найбільшим ризиком залишається повторення ударів по кількох логістичних центрах різних операторів у короткий проміжок часу. У такому випадку навантаження на резервні потужності суттєво зростає.

Чому досвід початку повномасштабної війни залишається актуальним

Навесні 2022 року Київ на певний час опинився відрізаним від більшості основних логістичних маршрутів через бойові дії в області. Частина розподільчих центрів не могла працювати, а доставка товарів була обмежена через пошкодження транспортної інфраструктури та високі ризики для перевізників.

У результаті в багатьох магазинах тимчасово виникали порожні полиці, а покупці формували підвищений попит на базові продукти тривалого зберігання. Після стабілізації логістики торговельні мережі поступово відновили регулярні поставки.

Сьогодні ситуація суттєво відрізняється. Бізнес має досвід роботи в умовах воєнних ризиків, використовує резервні склади, альтернативні транспортні маршрути та цифрові системи управління запасами. Проте навіть така адаптація не може повністю компенсувати втрату великих логістичних хабів у разі систематичних атак.

Як великі мережі реагують на втрату логістичних центрів

Фактор Можливий вплив Пошкодження складу Перерозподіл товарних потоків Втрата логістичного вузла Зростання транспортних витрат Зміна маршрутів Збільшення часу доставки Робота резервних складів Часткове збереження постачання Повторні удари Ризик скорочення асортименту Довготривалі перебої Поступове зростання роздрібних цін

Роз’яснення

Чи означає удар по складу автоматичний дефіцит продуктів?

Ні. Великі мережі мають резервні логістичні потужності та можуть перенаправляти поставки. Проте відновлення роботи потребує часу, особливо якщо пошкоджено кілька об’єктів одночасно.

Які товари можуть зникати першими?

Найбільше ризикують категорії зі швидким оборотом і коротким терміном придатності: свіжі овочі, фрукти, молочна продукція, м’ясо та готова кулінарія. Стабільні запаси бакалії зазвичай відновлюються швидше.

Чому логістика впливає на ціни?

Кожне додаткове перевезення, оренда нового складу, збільшення відстані доставки чи використання резервної інфраструктури підвищують собівартість роботи мережі. Частина цих витрат згодом може відображатися у роздрібній ціні товарів.

Висновок

Пошкодження розподільчих центрів великих продуктових мереж створює насамперед логістичні ризики, а не миттєвий дефіцит продовольства. Завдяки резервним потужностям ритейл здатний підтримувати безперервність поставок, однак регулярні атаки можуть призвести до подорожчання продукції, скорочення асортименту окремих категорій та збільшення навантаження на всю систему постачання.