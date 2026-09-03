Удар РФ по Київщині: пошкоджено фармсклад «Біокон»

Внаслідок російської атаки 3 вересня було пошкоджено логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київської області, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За даними співрозмовників на фармацевтичному ринку, під час удару постраждав один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складських комплексів країни.

Ткаченко повідомив про пошкодження складських приміщень у Бориспільському районі після російського удару. Деталі щодо масштабів руйнувань та наслідків атаки місцева влада на момент заяви не розкривала.

Інформацію про те, що йдеться саме про комплекс «Біокон», надали співрозмовники на фармацевтичному ринку. За їхніми словами, через атаку могли бути знищені значні обсяги лікарських засобів, які зберігалися на об’єкті.

Попередні оцінки учасників фармацевтичного ринку свідчать, що фінансові втрати від удару можуть сягати мільярдів гривень. Остаточна сума залежатиме від обсягу продукції, яка була знищена або пошкоджена, стану складської інфраструктури та можливості відновити роботу комплексу.

ТОВ «ХФК «Біокон» працює у сфері фармацевтичної логістики та складського господарства. Компанія надає іноземним фармацевтичним виробникам складські площі для розміщення аптечних запасів, а також послуги зі зберігання продукції на митному складі.

На об’єкті зберігалася продукція низки великих міжнародних фармацевтичних компаній, представлених на українському ринку. Серед них, за інформацією співрозмовників, Pfizer, Novartis, Roche, Teva та AstraZeneca. Йдеться про значний запас лікарських засобів, призначених для подальшого постачання через фармацевтичний ланцюг.

Пошкодження такого об’єкта може вплинути не лише на власника складської інфраструктури, а й на логістику виробників, чиї препарати перебували там на зберіганні. Подальший вплив на постачання залежатиме від того, яку частину запасів втрачено та наскільки швидко компанії зможуть перенаправити продукцію на інші складські майданчики.

Фармацевтична логістика передбачає спеціальні умови зберігання для значної частини препаратів, зокрема контроль температури та інших параметрів. Через це пошкодження складського комплексу не завжди означає лише фізичну втрату приміщень: продукція може бути непридатною для використання, якщо під час атаки або після неї були порушені встановлені умови зберігання.

Бориспільський район має важливе значення для логістики Київської області через близькість до міжнародного аеропорту «Бориспіль», автомобільних магістралей та великих складських зон. У районі розташована значна кількість об’єктів, пов’язаних із транспортуванням і зберіганням товарів для столичного регіону.

Для фармацевтичного ринку наслідки атаки можуть залежати також від наявності альтернативних запасів та розподілу товарних залишків між різними складами. Якщо частину продукції можна оперативно замінити поставками з інших логістичних центрів, це може обмежити вплив пошкодження одного об’єкта на доступність препаратів.

Точний масштаб руйнувань комплексу «Біокон», кількість знищених медикаментів та остаточний розмір збитків мають бути встановлені після обстеження об’єкта. Також залишається відкритим питання щодо термінів відновлення роботи складської інфраструктури та подальшої логістики продукції міжнародних виробників.