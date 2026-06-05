Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині
2026-05-06    178

Удар по заводу «Яготинське»: четверо загиблих на Київщині

У Броварському районі Київської області внаслідок удару по заводу «Яготинське для дітей» загинули щонайменше чотири людини, ще невідома кількість працівників може перебувати під завалами. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на території підприємства, яке зазнало значних руйнувань.

За інформацією обласної влади, кількість жертв зросла після того, як під час розбору завалів на території заводу «Яготинське для дітей» були виявлені нові тіла загиблих. Роботи на місці тривають безперервно, оскільки існує ймовірність, що під уламками виробничих будівель можуть залишатися люди. Точна кількість працівників, які перебували на підприємстві в момент удару, уточнюється.

Основний удар припав по виробничому комплексу заводу «Яготинське для дітей», який спеціалізується на випуску дитячого харчування та молочної продукції. Внаслідок влучання були зруйновані частини виробничих приміщень, складські об’єкти та технологічна інфраструктура підприємства. Масштаб пошкоджень оцінюватиметься після завершення рятувальної операції та проведення експертиз.

На території заводу «Яготинське» працюють підрозділи ДСНС, медики, правоохоронці та спеціалізована техніка. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та перевіряють усі приміщення, де можуть перебувати постраждалі. Роботи ускладнюються значним обсягом уламків і ризиком подальшого обвалення пошкоджених елементів будівель.

«Яготинське для дітей» є одним із найбільших українських виробників дитячого харчування. Підприємство входить до структури бренду «Яготинське», продукція якого представлена в більшості регіонів України. Завод забезпечує виробництво дитячих молочних продуктів, йогуртів, сирків та іншої спеціалізованої продукції для дітей раннього віку.

Удар по заводу «Яготинське для дітей» може вплинути на виробничі процеси підприємства та обсяги постачання окремих категорій продукції. Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджені технологічні лінії та обладнання. Остаточну оцінку наслідків для виробництва можна буде зробити лише після завершення обстеження території та аналізу технічного стану об’єктів.

Правоохоронні органи документують руйнування на території заводу «Яготинське», фіксують пошкодження виробничих потужностей та збирають матеріали для подальшого розслідування. Також встановлюються всі обставини загибелі працівників підприємства та уточнюються дані щодо інших можливих постраждалих.

Станом на останню інформацію пошукова операція на заводі «Яготинське для дітей» триває. Влада не виключає, що кількість загиблих може зрости після завершення розбору завалів. На місці події продовжують працювати екстрені служби, які перевіряють кожну пошкоджену ділянку виробничого комплексу.

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