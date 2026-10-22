Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»
2026-22-10    82

Удар по Почайній: у Києві знищено гіпермаркет «Епіцентр»

У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на Київ зазнав масштабних руйнувань гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі столиці. За попередніми повідомленнями, у торговельний об’єкт влучила балістична ракета, після чого на місці виникла пожежа. Пошкоджень також зазнали розташовані поруч комерційні об’єкти, зокрема відділення «Нової пошти» та магазин іграшок. Інформація про остаточні масштаби руйнувань і кількість постраждалих безпосередньо на цій локації станом на ранок уточнювалася.

За повідомленнями місцевих медіа, удар припав на територію торговельної забудови в районі Почайної. Опубліковані з місця події фотографії свідчать про значні пошкодження гіпермаркету. Водночас остаточну оцінку стану конструкцій, обсягу знищеного майна та можливості відновлення об’єкта мають надати після обстеження фахівці.

Унаслідок атаки виникла пожежа також на іншому торговельному об’єкті в Оболонському районі. За попередньою інформацією, під удар міг потрапити торговельний центр Retail Park, розташований неподалік Почайної. Відомості про характер пошкоджень цієї будівлі на момент перших повідомлень залишалися неповними. Чи пов’язані всі зафіксовані займання з прямими влучаннями ракет або падінням уламків, потребує офіційного уточнення.

Про пошкодження «Епіцентру», «Нової пошти» та магазину іграшок повідомив фотограф Ян Доброносов, опублікувавши кадри з місця удару. Компанія «Епіцентр» на момент появи перших повідомлень публічно не коментувала наслідки атаки. Дані про можливі втрати товарів, обладнання та логістичної інфраструктури також не були оприлюднені.

Ракетний удар по Почайній став частиною масштабної атаки на столицю, яка тривала з вечора 21 жовтня. За інформацією, наведеною в повідомленнях про наслідки обстрілу, російські війська застосували балістичні ракети по кількох районах Києва. У місті виникли пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. За попередніми даними, станом на ранок 22 жовтня внаслідок нічного удару по столиці загинула одна людина, ще 22 дістали поранення, серед них — четверо дітей. Ці цифри стосуються наслідків атаки на Київ загалом, а не лише влучання в гіпермаркет.

Через пошкодження міської інфраструктури після обстрілу тимчасово обмежили рух на частині Сирецько-Печерської лінії метро. Поїзди на «зеленій» гілці курсували окремими ділянками через проблеми на інфраструктурі Південного мосту. Для перевезення пасажирів міські служби посилили роботу автобусних маршрутів №22 та №91. Зміни в транспортному сполученні могли ускладнити пересування між районами столиці в ранкові години.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, основним напрямком нічної атаки був Київ. Станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 181 російський безпілотник різних типів, зокрема 87 реактивних БпЛА. Водночас військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу на 32 локаціях і падіння уламків на восьми. Ці дані стосуються всієї атаки й не визначають окремо кількість ракет, що досягли цілей у столиці.

Почайна є одним із торговельних вузлів Оболонського району, де зосереджені великі магазини, торговельні комплекси та логістичні об’єкти. Пошкодження кількох підприємств на одній локації може вплинути не лише на роздрібну торгівлю, а й на обробку та видачу посилок. Масштаб економічних збитків можна буде оцінити після обстеження будівель і майна та офіційних повідомлень компаній.

Остаточні висновки про наслідки влучання мають спиратися на дані екстрених служб і результати огляду місця події. До завершення перевірки інформація про повне знищення окремих об’єктів, точний тип ракети та причини кожної пожежі залишається попередньою. Також очікується уточнення щодо стану пошкоджених торговельних приміщень і строків відновлення роботи підприємств у районі Почайної.

балістична ракета, війна в Україні, Епіцентр, Київ, Нова пошта, новини України, Оболонський район, Почайна
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