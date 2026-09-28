Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула
2026-28-09    130

Удар по НАН у Києві: Горбулін постраждав, його помічниця загинула

Російський безпілотник вдень 28 вересня влучив у будівлю Президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській у центрі Києва. Унаслідок атаки загинула помічниця колишнього секретаря РНБО Володимира Горбуліна, а сам академік отримав незначну травму. Після влучання в будівлі виникла масштабна пожежа, на місці працювали рятувальники та інші екстрені служби.

Горбулін повідомив, що під час атаки перебував на робочому місці. За його словами, удар припав на приміщення поверхом вище його кабінету, а травму він отримав через вибите скло. Після події академік уже перебував удома. Його помічниця Наталя, яка в момент атаки була поблизу будівлі, за попередньою інформацією, загинула. Дані про її загибель також підтвердили українські медіа з посиланням на джерела.

Володимир Горбулін

У самій НАН після удару заявили про загиблих і повідомили, що з частиною науковців та працівників установи певний час не було зв’язку. В академії очікували інформації про людей, які могли залишатися в будівлі під час пожежі. Це ускладнило оперативну оцінку кількості постраждалих і наслідків для приміщень.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що рятувальна операція після прямого удару по будівлі НАН тривала. За його даними, серед постраждалих унаслідок атаки на столицю були троє дітей. Окремо глава держави повідомив про удар по медичному закладу в центрі Києва.

Удар по НАН став частиною масштабнішої атаки на Київ 28 вересня. У різних районах столиці були зафіксовані влучання та падіння уламків безпілотників, зокрема пошкоджені офісні будівлі, АЗС, кафе та приватний житловий будинок. Вранці міська влада повідомляла про трьох постраждалих, а ДСНС — про чотирьох потерпілих унаслідок нічної атаки; протягом дня інформація про наслідки змінювалася.

Пожежа в будівлі НАН виникла після прямого влучання. Очевидці зафіксували момент атаки та людей, які намагалися залишити охоплені вогнем приміщення через вікна. На місці проводилися пошуково-рятувальні роботи, а остаточний масштаб пошкоджень будівлі мав бути встановлений після завершення робіт екстрених служб.

Для НАН удар має значення не лише через пошкодження окремої установи. Президія академії розташована на Володимирській, 54 — у будівлі, історія якої сягає XIX століття. Її спорудили у 1850-х роках як пансіон графині Євдокії Левашової за проєктом архітектора Олександра Беретті, а в 1891–1892 роках будинок надбудували третім поверхом. Згодом споруда стала одним із осередків академічного життя Києва.

Будинок Президії НАН має статус пам’ятки культурної спадщини. За даними державного переліку, об’єкт на Володимирській, 54 внесений до реєстру пам’яток національного значення; у документах він фігурує як будинок Президії Національної академії наук. У будівлі в різні періоди працювали керівники Академії наук і відомі українські науковці.

Володимир Горбулін народився 1939 року в Запоріжжі, за фахом — науковець у галузі ракетно-космічних систем та стратегічної безпеки. У 1994–1999 роках він був секретарем Ради національної безпеки і оборони, а згодом працював радником президента та очолював низку державних структур у сфері оборонно-промислової політики. Нині НАН вказує Горбуліна як академіка і віцепрезидента Академії.

Після удару відкритим залишається питання остаточного обсягу пошкоджень історичної споруди та майна академічних установ, а також повного переліку загиблих і постраждалих. Ці дані можуть уточнюватися після завершення пошуково-рятувальних робіт та обстеження будівлі.

війна в Україні, Володимир Горбулін, Київ, НАН України, новини України
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