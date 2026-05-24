Удар «Орешником» по Білій Церкві: чому навіть у Росії ставлять питання
2026-24-05

Нічна атака 24 травня по Україні принесла не лише чергові руйнування, а й нову хвилю дискусій навколо російської ракети середньої дальності «Орешник». Після удару по Білій Церкві обговорення розгорілося не тільки в українському інформаційному просторі, а й серед російських провоєнних каналів, де почали ставити питання про ефективність використання настільки дорогого озброєння.

Показовим стало те, що критика пролунала не від міжнародних аналітиків чи української сторони, а від російських коментаторів, які традиційно підтримують військові дії Кремля. Саме це зробило історію окремою інформаційною подією.

Що відомо про удар «Орешником» по Білій Церкві

За інформацією, оприлюдненою після нічної атаки, пуск ракети здійснили близько 1:30 з району полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії. Після цього у мережі почали з’являтися відео із зафіксованими вибухами у районі Білої Церкви Київської області.

Згодом українські військові підтвердили факт застосування «Орешника». У Білоцерківському районі були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема гаражний кооператив та будівлі підприємства. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Сам факт використання саме цієї ракети став ключовою темою обговорення. «Орешник» подається російською стороною як один із новітніх зразків стратегічного озброєння, тому його застосування зазвичай супроводжується значним інформаційним резонансом.

Чому ефективність атаки викликала суперечки

Після перших повідомлень про наслідки удару російські Telegram-спільноти почали публікувати критичні дописи. Частина коментаторів висловила нерозуміння щодо доцільності використання дорогої ракети для удару по цілях, наслідки якого не виглядали співставними із заявленим потенціалом зброї.

Показово, що у дискусіях почали лунати питання не лише щодо результативності конкретного удару, а й щодо загальної стратегії використання подібних систем.

В інформаційній війні подібні ситуації мають особливе значення. Для будь-якої сторони конфлікту сучасні високотехнологічні ракети — це не лише військовий ресурс, а й інструмент демонстрації сили. Коли результат викликає сумніви навіть серед власної аудиторії, це стає окремим фактором інформаційного впливу.

Таблиця: що відомо про атаку 24 травня

ПараметрДані
Дата атаки24 травня 2026 року
МісцеБіла Церква, Київська область
Тип озброєнняракета середньої дальності «Орешник»
Час запускублизько 1:30
Район запускуКапустин Яр, Росія
Наслідкипошкодження гаражів та інфраструктури
Постраждаліпопередньо відсутні

Дані про масштаби руйнувань уточнювалися протягом дня.

Чи може Росія збільшувати використання «Орешника»

Окремі військові аналітики звернули увагу на іншу деталь: сама поява нового випадку використання «Орешника» може свідчити про потенційне збільшення виробництва або зміну підходів до застосування ракети. Раніше її використання було вкрай рідкісним явищем.

Аналітики зазначають, що оцінювати тенденцію поки зарано. Однак навіть поодинокі випадки застосування нових систем озброєння уважно вивчаються через можливий вплив на подальший перебіг війни.

Також важливо враховувати, що інформація про характеристики «Орешника» залишається обмеженою, а значна частина технічних оцінок базується на непрямих даних.

FAQ

Чому удар «Орешником» по Білій Церкві викликав таку увагу?

Причина полягає не лише у самій атаці. «Орешник» позиціонується Росією як сучасна система озброєння особливого значення. Через це будь-яке його застосування автоматично стає предметом широкого аналізу.

Чи були раніше випадки використання «Орешника»?

Так, раніше вже повідомлялося про окремі епізоди застосування цієї ракети. Втім, такі випадки залишалися рідкісними. Саме тому новий удар викликав додатковий інтерес експертів та медіа.

Висновок

Удар «Орешником» по Білій Церкві став не лише черговим епізодом масованої атаки, а й окремою інформаційною історією. Дискусія навколо ефективності застосування ракети показала, що сучасна війна давно виходить за межі суто військових дій. Інформаційний ефект, реакція аудиторії та сприйняття результатів іноді мають не менше значення, ніж сам факт запуску ракети.

