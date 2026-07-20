UAnimals закликала повністю заборонити полювання в Україні

Зоозахисна організація UAnimals виступила із закликом запровадити повну заборону полювання в Україні. Про це повідомили українські ЗМІ з посиланням на позицію організації. У UAnimals заявили, що в умовах повномасштабної війни неможливо провести достовірний облік чисельності диких тварин, а відтак ухвалювати рішення щодо мисливського господарства без актуальних даних, на їхню думку, є передчасно.

У заяві організації зазначається, що бойові дії суттєво вплинули на природні екосистеми. Частина територій залишається замінованою або перебуває в зоні активних бойових дій, що унеможливлює повноцінні польові дослідження. Через це, як стверджують зоозахисники, оцінити реальну чисельність мисливських видів, масштаби їхньої міграції та рівень втрат наразі складно.

Представники UAnimals вважають, що скорочення популяцій окремих видів може мати довгострокові наслідки для біорізноманіття. На їхню думку, додатковий антропогенний тиск у вигляді полювання здатний погіршити стан природних популяцій, відновлення яких після завершення війни може потребувати багатьох років. Організація закликає до запровадження більш обережного підходу до управління мисливськими ресурсами до отримання об’єктивних наукових даних.

Як альтернативу традиційному регулюванню чисельності диких тварин UAnimals пропонує ширше використовувати сучасні методи моніторингу. Зокрема, йдеться про встановлення фотопасток для обліку популяцій, що дозволяє отримувати інформацію про чисельність, міграцію та видовий склад без втручання у природне середовище. Подібні технології вже застосовуються в багатьох країнах для дослідження великих ссавців і контролю стану природних територій.

Організація також пропонує розширити застосування програм вакцинації диких тварин проти сказу, використання спеціальних відлякувачів у місцях конфліктів між людьми та дикими тваринами, а також активніше залучати до розробки державної політики науковців, екологів і природоохоронних фахівців. На думку авторів ініціативи, такі заходи можуть стати ефективнішою альтернативою відстрілу в умовах, коли екологічна ситуація залишається нестабільною.

Питання регулювання чисельності диких тварин уже тривалий час залишається предметом дискусій між природоохоронними організаціями, представниками мисливських господарств і науковою спільнотою. Прихильники полювання наголошують на його ролі у контролі окремих популяцій та профілактиці поширення деяких захворювань, тоді як екологічні організації закликають ширше використовувати науково обґрунтовані методи моніторингу та сучасні технології управління дикою природою.

Подальше обговорення пропозиції може стати частиною ширшої дискусії щодо відновлення природних екосистем після завершення війни, оцінки стану біорізноманіття та перегляду підходів до охорони дикої природи з урахуванням сучасних екологічних викликів.