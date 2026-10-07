У жовтні українцям перерахують субсидії: що врахує ПФУ
2026-07-10    142

У жовтні українцям перерахують субсидії: що врахує ПФУ

У жовтні 2026 року Пенсійний фонд України перегляне розмір житлових субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років для більшості домогосподарств автоматично. Під час розрахунку врахують доходи за I та II квартали 2026 року, а для пенсіонерів — нараховану пенсію за серпень. Розмір виплати залежатиме від доходів домогосподарства, кількості його членів, переліку та вартості житлово-комунальних послуг. Про це ПФУ повідомив 5 жовтня.

Автоматичний перерахунок проведуть не лише для тих, хто вже отримує субсидію. ПФУ також автоматично перевизначить виплату домогосподарствам, яким у неопалювальний період субсидію було призначено в нульовому розмірі. Окремо звертатися до Фонду в таких випадках не потрібно.

Розрахунок на опалювальний період здійснюється з урахуванням тривалості сезону з 16 жовтня 2026 року до 15 квітня 2027 року включно. Такий порядок визначений пунктом 70 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.

Для визначення середньомісячного сукупного доходу домогосподарства ПФУ використає показники за перші два квартали 2026 року. Для пенсійних виплат діє окреме правило: дохід враховується в розмірі пенсії, нарахованої за серпень 2026 року.

Подати заяву потрібно тим, хто оформлює житлову субсидію вперше. Звернення також необхідне, якщо станом на 1 жовтня змінився склад зареєстрованих осіб домогосподарства або сім’ї його члена, а також перелік житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство. В окремих випадках заяву подають і після відмови у призначенні виплати на неопалювальний сезон.

Документи можна передати до сервісного центру ПФУ особисто або надіслати поштою. Електронне звернення доступне через вебпортал Пенсійного фонду та його мобільний застосунок, а також через портал «Дія». Прийом документів здійснюють і центри надання адміністративних послуг та уповноважені представники територіальних громад.

Для тих, хто подасть документи з 1 жовтня до 30 листопада включно, субсидію призначать з початку опалювального періоду — з 1 жовтня, але не раніше дати виникнення права на виплату. Якщо звернення надійде після 30 листопада, субсидію призначатимуть із місяця звернення.

Водночас дата початку опалювального сезону для розрахунку субсидії та фактичний початок подачі тепла не є тотожними поняттями. ПФУ визначає розрахунковий опалювальний період за правилами, встановленими урядовим положенням, а конкретні умови надання послуг залежать від відповідних комунальних підприємств і місцевих рішень.

Розмір допомоги може змінюватися разом із доходами домогосподарства. У 2026 році ПФУ вже проводив автоматичні перерахунки у березні та серпні для домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід змінився більш ніж на 50%. Такий механізм діє без необхідності додаткового звернення отримувача.

Для тих, хто звертається не на початку опалювального сезону, період урахування доходів змінюється. ПФУ зазначає, що в разі призначення субсидії з листопада 2026 року враховуватимуть доходи за II та III квартали 2026 року, а для пенсіонера — нараховану пенсію за вересень. Це відрізняється від розрахунку для призначення виплати з жовтня.

Чинний порядок передбачає врахування під час розрахунку не лише заробітної плати та пенсії, а й інших видів доходів, зокрема грошового забезпечення військовослужбовців, стипендій та соціальних виплат з урахуванням установлених законодавством винятків. Для домогосподарства вирішальним є сукупність показників, за якими визначається право на допомогу та її конкретний розмір.

Таким чином, автоматичний перегляд у жовтні стосуватиметься більшості чинних отримувачів субсидій, тоді як новим заявникам та домогосподарствам із певними змінами потрібно самостійно подати документи. Розрахунок проводитимуть з урахуванням доходів за I–II квартали та серпневої пенсії, а виплата поширюватиметься на опалювальний сезон 2026–2027 років.

Дія, житлово-комунальні послуги, новини України, опалювальний сезон, Пенсійний фонд, субсидія
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