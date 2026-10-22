У Європі шукають переговорника для діалогу з Путіним, – Politico

Європейські країни обговорюють можливість призначення спеціального переговорника для прямих контактів із президентом Росії Володимиром Путіним на тлі нового етапу переговорів щодо завершення війни проти України. У Європі побоюються, що президент США Дональд Трамп може домовитися з Москвою без участі європейських партнерів, тому шукають політичного лідера, який міг би представляти їхні інтереси, повідомляє Politico.

Президент Чехії Петр Павел виступив за те, щоб європейські держави визначили одного або кількох лідерів і надали їм повноваження вести переговори з Росією від імені Європи. На його думку, нинішній формат взаємодії не забезпечує Європейському Союзу достатнього впливу на російське керівництво.

«Путін не сприймає Європейський Союз як авторитет. Він не хоче розмовляти з Урсулою фон дер Ляєн, не розмовляє з Каєю Каллас. Він перестав розмовляти й з іншими європейськими лідерами, включно з Емманюелем Макроном», — заявив Павел.

Серед можливих кандидатів на роль європейського переговорника Politico називає президента Фінляндії Александра Стубба. Однією з його переваг вважають добрі відносини з Трампом, які потенційно можуть допомогти узгоджувати позиції Вашингтона та європейських столиць. Додатковим аргументом є досвід Фінляндії у взаємодії з Росією, з якою країна має спільний кордон.

Ще один варіант — президент Європейської ради Антоніу Кошта. За інформацією видання, минулого тижня європейські лідери вже порушували перед ним питання про доцільність початку переговорів із Путіним. Однак Кошта не підтримав цю пропозицію.

Частина європейських дипломатів вважає, що Кошта міг би бути прийнятнішим представником ЄС для такого діалогу, ніж президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн або очільниця європейської дипломатії Кая Каллас. На думку прихильників цієї позиції, Москва може сприймати їх як політиків, які надто тісно пов’язані з українською стороною, що ускладнює встановлення прямих контактів із Кремлем.

«Якщо ми хочемо відігравати роль у переговорах, Кошта має почати розмовляти з Путіним. Відмовляючись від діалогу, ми граємо на руку нашим противникам», — заявив один із дипломатів, слова якого наводить Politico.

Водночас обговорення кандидатур не означає, що Європейський Союз уже ухвалив рішення про призначення переговорника. Публічно підтвердженого мандата на ведення переговорів із російським президентом наразі немає. Також не повідомляється, які саме повноваження міг би отримати представник Європи та чи передбачатиме його робота узгодження позицій із Києвом і Вашингтоном.

Одним із ключових питань залишається формат можливих контактів. Європейським державам потрібно визначити, чи матиме переговорник право обговорювати конкретні умови припинення війни, чи його завдання обмежуватиметься передаванням спільної позиції ЄС і підтриманням дипломатичного каналу з Москвою. Без погодженого мандата окремі контакти можуть не забезпечити єдиної позиції європейських столиць.

Дискусія відображає прагнення європейських урядів зберегти вплив на рішення, які безпосередньо стосуються безпеки континенту. Якщо переговори між США та Росією просуватимуться без повноцінної участі Європи, європейським державам буде складніше впливати на майбутні домовленості щодо гарантій безпеки, санкційної політики та післявоєнного устрою регіону.

Тема призначення європейського переговорника з Росією періодично виникає протягом року, однак поки що не переросла в узгоджене політичне рішення. Подальший розвиток ініціативи залежатиме від позицій ключових держав ЄС, готовності потенційних кандидатів узяти на себе цю роль і того, чи погодяться європейські лідери діяти в межах спільного мандата.