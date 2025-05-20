У Європі – проблема зі свободою слова

У Європі справді є проблема зі свободою слова, — пише видання The Economist.

Посилаючись на опитування, пишуть, що 40% громадян Великобританії та Німеччини вважають, що в країнах не можна вільно висловитися на політично чутливі теми.

І наводять приклади з різних країн:

▫️В Угорщині уряд розгромив більшість незалежних новинних агентств.

▫️У Німеччині діє закон проти образи політиків. Колишній віце-канцлер подав сотні кримінальних скарг проти громадян: один з них назвав його “ідіотом”.

▫️У Великій Британії “грубо образливе” висловлювання в інтернеті є злочином. Там щодня арештовують за потенційно образливі дописи.

▫️У Фінляндії незаконною є образа релігії. Цитування Святого Письма теж може бути ризикованим. Депутата парламенту було притягнуто до відповідальності за публікацію біблійного вірша про гомосексуальність.