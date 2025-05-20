У Європі – проблема зі свободою слова
2025-20-05    112

У Європі – проблема зі свободою слова

У Європі справді є проблема зі свободою слова, — пише видання The Economist.

Посилаючись на опитування, пишуть, що 40% громадян Великобританії та Німеччини вважають, що в країнах не можна вільно висловитися на політично чутливі теми.

І наводять приклади з різних країн:

▫️В Угорщині уряд розгромив більшість незалежних новинних агентств.

▫️У Німеччині діє закон проти образи політиків. Колишній віце-канцлер подав сотні кримінальних скарг проти громадян: один з них назвав його “ідіотом”.

▫️У Великій Британії “грубо образливе” висловлювання в інтернеті є злочином. Там щодня арештовують за потенційно образливі дописи.

▫️У Фінляндії незаконною є образа релігії. Цитування Святого Письма теж може бути ризикованим. Депутата парламенту було притягнуто до відповідальності за публікацію біблійного вірша про гомосексуальність.

свобода слова
Останні новини
Юнаки, що вступають до вузу, мають надати свій військовий

Юнаки, що вступають до вузу, мають надати свій військовий
Надати військово-обліковий документ мають всі юнаки від 17 років при читать далее
20-05, 03:43
У Європі – проблема зі свободою слова

У Європі – проблема зі свободою слова
У Європі справді є проблема зі свободою слова, — пише читать далее
20-05, 03:38
50 тис. грн за дитину

50 тис. грн за дитину
Платити 50 тис. грн усім українками, які народили дитину, пропонує читать далее
20-05, 03:36
Гурт “ВІА Гра” повертається

Гурт “ВІА Гра” повертається
На офіційній сторінці гурту "ВІА Гра" в Instagram зʼявився анонс читать далее
20-05, 03:34
Британія тисне на мігрантів

Британія тисне на мігрантів
Британія вводить жорсткі правила для мігрантів: без досконалої англійської та читать далее
16-05, 08:35
Реєстрація собак віднині обов’язкова

Реєстрація собак віднині обов’язкова
З 12-го травня у всіх ЦНАПАх столиці запрацює сервіс реєстрації читать далее
14-05, 01:08
Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США

Рада змінила Бюджетний кодекс заради надрової угоди з США
Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з читать далее
14-05, 01:05
ЄС підвищить мито на українські товари

ЄС підвищить мито на українські товари
Підвищені мита на українські товари може запровадити ЄС уже з читать далее
14-05, 01:03
Ціни на продукти в Україні злетіли до 270%

Ціни на продукти в Україні злетіли до 270%
Ціни на продукти в Україні подорожчали від 10 до 270% читать далее
14-05, 01:01
Бронзові прутки: властивості, особливості та сфери застосування

Бронзові прутки: властивості, особливості та сфери застосування
Бронзові прутки — це ключовий матеріал у сучасному машинобудуванні, енергетиці читать далее
12-05, 11:44
Как и где можно обменять криптовалюту?

Как и где можно обменять криптовалюту?
Криптовалюта уверенно вошла в повседневную жизнь — ею оплачивают товары, читать далее
10-05, 09:58
Общий хостинг или VPS: как выбрать оптимальный вариант для вашего сайта?

Общий хостинг или VPS: как выбрать оптимальный вариант для вашего сайта?
Выбор между общим хостингом и VPS (Virtual Private Server) — читать далее
10-05, 04:43
ВРУ ратифікувала угоду про економпартнерство з США

ВРУ ратифікувала угоду про економпартнерство з США
Рада ратифікувала угоду про економічне партнерство з США. "За" 338 читать далее
08-05, 04:28
Україна відмовиться від долара США, – НБУ

Україна відмовиться від долара США, – НБУ
Україна розглядає можливість відмови від долара США: Київ хоче тісніше читать далее
08-05, 09:30
Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки

Продала свої нюдси в ТГ і отримала… 3 роки
Жінка продала свої нюдси за 500 грн в Telegram і читать далее
07-05, 08:36
Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність

Широкоформатна плитка 600×1200 мм: стиль, якість, функціональність
Шукаєте широкоформатну плитку Київ для вашого інтер’єру або фасаду? Плитка читать далее
07-05, 02:55
Нові штрафи за фари почали діяти в Україні з 1-го травня

Нові штрафи за фари почали діяти в Україні з 1-го травня
Тепер на всіх дорогах України поза межами населених пунктів необхідно читать далее
07-05, 12:48
Чому МАУП є одним із кращих приватних університетів, говоримо з Ростиславом Щокіним

Чому МАУП є одним із кращих приватних університетів, говоримо з Ростиславом Щокіним
Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) вже багато років займає лідерські читать далее
03-05, 06:16
Українських медиків знімуть з бронювання

Українських медиків знімуть з бронювання
З броні знімуть деяких медичних працівників, повідомляє Міноборони повідомляє про читать далее
03-05, 04:26
Чоловіки за кордоном отримають штраф за порушення військобліку

Чоловіки за кордоном отримають штраф за порушення військобліку
Українські чоловіки за кордоном можуть отримати штраф за порушення військового читать далее
03-05, 04:24
Теги
Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бронювання війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф